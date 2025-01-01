Спортсмен, тренер, чемпіон світу: у луцькій мерії підтвердили загибель захисника Олександра Семенюка
Сьогодні, 15:30
На війні з росією загинув захисник з Луцька Олександр Семенюк.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Семенюк Олександр Леонідович 1977 року народження проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини на посаду водія 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 2 штурмової роти 2 штурмового батальйону.
Солдат Семенюк Олександр Леонідович загинув 28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Зелений Гай Харківської області.
У Департаменті молоді та спорту Луцької міської ради повідомляють, що у цивільному житті лучанин був спортсменом, тренером та багаторазовим чемпіон світу з карате.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!!!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Семенюк Олександр Леонідович 1977 року народження проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини на посаду водія 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 2 штурмової роти 2 штурмового батальйону.
Солдат Семенюк Олександр Леонідович загинув 28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Зелений Гай Харківської області.
У Департаменті молоді та спорту Луцької міської ради повідомляють, що у цивільному житті лучанин був спортсменом, тренером та багаторазовим чемпіон світу з карате.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!!!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Спортсмен, тренер, чемпіон світу: у луцькій мерії підтвердили загибель захисника Олександра Семенюка
Сьогодні, 15:30
Ми не російська ганчірка: чому виникли протести у Словаччині?
Сьогодні, 14:45
У Дніпрі група злочинців обкрадала загиблих військових
Сьогодні, 14:00
Від 140 до 180 тисяч російських зеків воюють в Україні
Сьогодні, 13:05