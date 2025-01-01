Спортсмен, тренер, чемпіон світу: у луцькій мерії підтвердили загибель захисника Олександра Семенюка

Олександр Семенюк.



Про це



Лучанин Семенюк Олександр Леонідович 1977 року народження проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини на посаду водія 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 2 штурмової роти 2 штурмового батальйону.



Солдат Семенюк Олександр Леонідович загинув 28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Зелений Гай Харківської області.



У Департаменті молоді та спорту Луцької міської ради повідомляють, що у цивільному житті лучанин був спортсменом, тренером та багаторазовим чемпіон світу з карате.



Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!!!

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