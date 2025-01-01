На Київщині померла молода жінка, яка зазнала поранень під час атаки БпЛА
Сьогодні, 13:30
Молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час масованої атаки БпЛА на Київщину 3 січня, померла.
Про це повідомляють у Київській ОВА.
Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке.
Ще один постраждалий – чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину вчора увечері, знаходиться у реанімації.
Під наглядом лікарів ще один постраждалий – молодий хлопець, який отримав поранення коліна. Його життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, чергова атака ворожих БпЛА на Київщині тривала упродовж ночі 3 січня. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Але було четверо постраждалих та одна жертва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Київській ОВА.
Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке.
Ще один постраждалий – чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину вчора увечері, знаходиться у реанімації.
Під наглядом лікарів ще один постраждалий – молодий хлопець, який отримав поранення коліна. Його життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, чергова атака ворожих БпЛА на Київщині тривала упродовж ночі 3 січня. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Але було четверо постраждалих та одна жертва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Дніпрі група злочинців обкрадала загиблих військових
Сьогодні, 14:00
На Київщині померла молода жінка, яка зазнала поранень під час атаки БпЛА
Сьогодні, 13:30
Від 140 до 180 тисяч російських зеків воюють в Україні
Сьогодні, 13:05
300 дронів та 20 ракет на Україну випустила рф з початку січня
Сьогодні, 12:33
У Києві на найбільшій українській сцені луцькі театрали показали «Різдвяну ніч» за мотивами Гоголя
Сьогодні, 11:45