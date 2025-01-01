На Київщині померла молода жінка, яка зазнала поранень під час атаки БпЛА





Про це



Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке.



Ще один постраждалий – чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину вчора увечері, знаходиться у реанімації.



Під наглядом лікарів ще один постраждалий – молодий хлопець, який отримав поранення коліна. Його життю нічого не загрожує.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час масованої атаки БпЛА на Київщину 3 січня, померла.Про це повідомляють у Київській ОВА.Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке.Ще один постраждалий – чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину вчора увечері, знаходиться у реанімації.Під наглядом лікарів ще один постраждалий – молодий хлопець, який отримав поранення коліна. Його життю нічого не загрожує.Нагадаємо, чергова атака ворожих БпЛА на Київщині тривала упродовж ночі 3 січня. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Але було четверо постраждалих та одна жертва.

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