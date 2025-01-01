На Київщині померла молода жінка, яка зазнала поранень під час атаки БпЛА

На Київщині померла молода жінка, яка зазнала поранень під час атаки БпЛА
Молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час масованої атаки БпЛА на Київщину 3 січня, померла.

Про це повідомляють у Київській ОВА.

Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке.

Ще один постраждалий – чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину вчора увечері, знаходиться у реанімації.

Під наглядом лікарів ще один постраждалий – молодий хлопець, який отримав поранення коліна. Його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, чергова атака ворожих БпЛА на Київщині тривала упродовж ночі 3 січня. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Але було четверо постраждалих та одна жертва.


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