Музейники ідентифікували ще одну картину, вкрадену росіянами під час окупації

Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка встановив ще одну картину, викрадену у них росіянами під час окупації. Твір помітили на пропагандистському відео, знятому російським телеканалом у Криму ще у вересні 2023 року.



Про це



Йдеться про картину Петро Сахро (1918- 1987). Портрет народного майстра Корпанюка. 1967. Полотно, олія.



Учень імпресіоніста Олекси Новаківського, Сахро все ж віддавав перевагу реалістичному зображенню рідної Гуцульщини, її природи, мешканців, колоритних обрядів і повсякденного життя. Своїми полотнами український художник відтворював світ, у якому народився і виріс, передаючи його неповторну атмосферу.



Проникливий портрет чоловіка у традиційному гуцульському вбранні на фоні зимової карпатської природи зображує одного з представників відомої династії Корпанюків — народних майстрів яворівської школи художнього різьблення. Ім’я портретованого автор не вказав, але ймовірно, це старійшина роду Семен Корпанюк.



Також на цьому кадрі можна побачити ще 13 вкрадених творів, ідентифіковані раніше.



Наразі загалом ідентифіковано 130 творів мистецтва, вкрадених російською окупаційною владою з херсонського художнього музею у 2022 році, загальна кількість незаконно вивезеного перевищує 10 тисяч музейних експонатів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! встановив ще одну картину, викрадену у них росіянами під час окупації. Твір помітили на пропагандистському відео, знятому російським телеканалом у Криму ще у вересні 2023 року.Про це повідомляють у музеї.Йдеться про картину(1918- 1987). Портрет народного майстра Корпанюка. 1967. Полотно, олія.Учень імпресіоніста Олекси Новаківського, Сахро все ж віддавав перевагу реалістичному зображенню рідної Гуцульщини, її природи, мешканців, колоритних обрядів і повсякденного життя. Своїми полотнами український художник відтворював світ, у якому народився і виріс, передаючи його неповторну атмосферу.Проникливий портрет чоловіка у традиційному гуцульському вбранні на фоні зимової карпатської природи зображує одного з представників відомої династії Корпанюків — народних майстрів яворівської школи художнього різьблення. Ім’я портретованого автор не вказав, але ймовірно, це старійшина роду Семен Корпанюк.Також на цьому кадрі можна побачити ще 13 вкрадених творів, ідентифіковані раніше.Наразі загалом ідентифіковано 130 творів мистецтва, вкрадених російською окупаційною владою з херсонського художнього музею у 2022 році, загальна кількість незаконно вивезеного перевищує 10 тисяч музейних експонатів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію