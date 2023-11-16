У Луцьку люди з інвалідністю по зору влаштували акцію біля центру CityCard





На захід прийшли орієнтовно 20 людей, розповівВіталій Ткачук. Люди з інвалідністю по зору просять впровадити зовнішнє і поліпшити внутрішнє оповіщення у тролейбусах і маршрутках Луцька.



"CityCard коли виграло тендер, зобов’язалися встановити оповіщення. Внутрішнє оповіщення ніби є, хоча воно не завжди коректно працює. Мене, як незрячу людину, це не має гребсти — від кого це залежить. Вони взяли зобов’язання і хай за цим стежать. Найбільше мене турбує – це зовнішнє оповіщення. Вони зобов’язались його встановити. Його немає", — сказав Віталій Ткачук.



До учасників акції вийшла заступниця директора товариства з обмеженою відповідальністю "СІТІ КАРД СИСТЕМ" Інна Артемчук. З її слів, оповіщення в громадському транспорті залежить від багатьох чинників.



"Може не оголошуватися зупинка у випадку ручного налаштування маршруту зранку при відкритті зміни. Зовнішнє оголошення здійснюється через валідатори про маршрут слідування лише у тролейбусах. Воно залежить від наявності зв’язку, потужності GPS-сигналу, щоб можна було відловити маршрут і зупинку поточну і наступну", — сказала представниця центру.



У заступниці директора учасники акції також запитало, куди зникло попереднє озвучення, яке раніше було встановлене у тролейбусах. Йдеться про зовнішнє озвучування. Зі слів Інни Артемчук, зараз динаміки, які були встановлені комунальним підприємством, не під’єднані до системи CityCard.



"Ми не можемо через них здійснювати своє оголошення. Ми можемо здійснювати оголошення лише через наші пристрої. Наші пристрої – це бортовий комп’ютер та валідатор", — сказала заступниця директора.



Підтримати незрячих людей прийшов ветеран війни Євген Сивопляс, який проводить соціальні експерименти щодо безбар’єрності для людей з інвалідністю в українських містах.



"Немає тактильних смуг перед сходами, маркування сходів, дверей, мови Брайля, — каже ветеран. — Під час наших експериментів, коли в нас люди ходять наосліп, в них є таке завдання – проїхати одну зупинку. І ось в той момент вони стають безпомічні. Бо приїжджає транспорт і вони не розуміють, який транспорт до них їде".



Незрячий Віталій Ткачук зазначив — усі свої прохання підприємству CityCard висловили. Наступного тижня люди з інвалідністю по зору планують зустрітися із керівництвом управління транспорту міськради, аби вирішити питання встановлення зовнішнього і внутрішнього оповіщення у громадському транспорті міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 січня біля центру підтримки споживачів CityCard відбулася акція під назвою "Зробимо транспорт Луцька доступним". Її організували люди з інвалідністю по зору, члени Українського товариства сліпих.На захід прийшли орієнтовно 20 людей, розповів Суспільному голова громадської організації "Генерація успішної дії". Люди з інвалідністю по зору просять впровадити зовнішнє і поліпшити внутрішнє оповіщення у тролейбусах і маршрутках Луцька."CityCard коли виграло тендер, зобов’язалися встановити оповіщення. Внутрішнє оповіщення ніби є, хоча воно не завжди коректно працює. Мене, як незрячу людину, це не має гребсти — від кого це залежить. Вони взяли зобов’язання і хай за цим стежать. Найбільше мене турбує – це зовнішнє оповіщення. Вони зобов’язались його встановити. Його немає", — сказав Віталій Ткачук.До учасників акції вийшла заступниця директора товариства з обмеженою відповідальністю "СІТІ КАРД СИСТЕМ". З її слів, оповіщення в громадському транспорті залежить від багатьох чинників."Може не оголошуватися зупинка у випадку ручного налаштування маршруту зранку при відкритті зміни. Зовнішнє оголошення здійснюється через валідатори про маршрут слідування лише у тролейбусах. Воно залежить від наявності зв’язку, потужності GPS-сигналу, щоб можна було відловити маршрут і зупинку поточну і наступну", — сказала представниця центру.У заступниці директора учасники акції також запитало, куди зникло попереднє озвучення, яке раніше було встановлене у тролейбусах. Йдеться про зовнішнє озвучування. Зі слів Інни Артемчук, зараз динаміки, які були встановлені комунальним підприємством, не під’єднані до системи CityCard."Ми не можемо через них здійснювати своє оголошення. Ми можемо здійснювати оголошення лише через наші пристрої. Наші пристрої – це бортовий комп’ютер та валідатор", — сказала заступниця директора.Підтримати незрячих людей прийшов ветеран війни, який проводить соціальні експерименти щодо безбар’єрності для людей з інвалідністю в українських містах."Немає тактильних смуг перед сходами, маркування сходів, дверей, мови Брайля, — каже ветеран. — Під час наших експериментів, коли в нас люди ходять наосліп, в них є таке завдання – проїхати одну зупинку. І ось в той момент вони стають безпомічні. Бо приїжджає транспорт і вони не розуміють, який транспорт до них їде".Незрячий Віталій Ткачук зазначив — усі свої прохання підприємству CityCard висловили. Наступного тижня люди з інвалідністю по зору планують зустрітися із керівництвом управління транспорту міськради, аби вирішити питання встановлення зовнішнього і внутрішнього оповіщення у громадському транспорті міста.

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