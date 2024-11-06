В Луцькому районі у лісі повісилася вагітна жінка

В Луцькому районі у лісі повісилася вагітна жінка
У Луцькому районі перед новим роком у лісі повісилась вагітна жінка.

Про це журналістам сайту «Конкурент» стало відомо з власних джерел.

За нашою інформацією, у понеділок, 30 грудня 2024 року, у лісовому масиві між селами Башлики та Ромашківка знайшли труп вагітної жінки. Слідів, які б вказували на насильницьку смерть, на тілі теж не було.

Інформації про те, як вона опинилась у лісосмузі та чому вирішила покінчити з життям, наразі немає.

В ГУ Національної поліції у Волинській області факт самогубства підтвердили.

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Теги: Самогубство, Волинь
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