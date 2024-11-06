В Луцькому районі у лісі повісилася вагітна жінка
Сьогодні, 20:38
У Луцькому районі перед новим роком у лісі повісилась вагітна жінка.
Про це журналістам сайту «Конкурент» стало відомо з власних джерел.
За нашою інформацією, у понеділок, 30 грудня 2024 року, у лісовому масиві між селами Башлики та Ромашківка знайшли труп вагітної жінки. Слідів, які б вказували на насильницьку смерть, на тілі теж не було.
Інформації про те, як вона опинилась у лісосмузі та чому вирішила покінчити з життям, наразі немає.
В ГУ Національної поліції у Волинській області факт самогубства підтвердили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це журналістам сайту «Конкурент» стало відомо з власних джерел.
За нашою інформацією, у понеділок, 30 грудня 2024 року, у лісовому масиві між селами Башлики та Ромашківка знайшли труп вагітної жінки. Слідів, які б вказували на насильницьку смерть, на тілі теж не було.
Інформації про те, як вона опинилась у лісосмузі та чому вирішила покінчити з життям, наразі немає.
В ГУ Національної поліції у Волинській області факт самогубства підтвердили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Луцькому районі у лісі повісилася вагітна жінка
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
Україна планує виготовити 30 тисяч далекобійних дронів і три тисячі ракет, — Шмигаль
Сьогодні, 19:11
На Волині попрощалися із загиблими прикордонниками
Сьогодні, 18:14