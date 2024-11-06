В Луцькому районі у лісі повісилася вагітна жінка





Про це журналістам сайту



За нашою інформацією, у понеділок, 30 грудня 2024 року, у лісовому масиві між селами Башлики та Ромашківка знайшли труп вагітної жінки. Слідів, які б вказували на насильницьку смерть, на тілі теж не було.



Інформації про те, як вона опинилась у лісосмузі та чому вирішила покінчити з життям, наразі немає.



В ГУ Національної поліції у Волинській області факт самогубства підтвердили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі перед новим роком у лісі повісилась вагітна жінка.Про це журналістам сайту «Конкурент» стало відомо з власних джерел.За нашою інформацією, у понеділок, 30 грудня 2024 року, у лісовому масиві між селами Башлики та Ромашківка знайшли труп вагітної жінки. Слідів, які б вказували на насильницьку смерть, на тілі теж не було.Інформації про те, як вона опинилась у лісосмузі та чому вирішила покінчити з життям, наразі немає.В ГУ Національної поліції у Волинській області факт самогубства підтвердили.

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