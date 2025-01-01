Україна планує виготовити 30 тисяч далекобійних дронів і три тисячі ракет, — Шмигаль

Україна планує виготовити 30 тисяч далекобійних дронів і три тисячі ракет, — Шмигаль
Президент Володимир Зеленський доручив виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Також українські підприємства планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час першого засідання уряду у 2025 році, пише Громадське.

Він нагадав, що цьогоріч Україна має рекордний бюджет, щоб забезпечити армію та посилити оборонну промисловість, — 2 трлн 230 млрд гривень.

Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд гривень. Плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 млрд доларів.

У межах проєкту «Зброя перемоги» влада запустить довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.

«Особливу увагу будемо приділяти компоненту далекобійності та ракетній програмі. Завдання від президента України — виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3 тисяч крилатих ракет і ракет-дронів», — заявив глава уряду.

Окрім того, Україна планує розвивати «данську модель», за якою партнери купують зброю в українського оборонно-промислового комплексу для потреб ЗСУ. За 2025 рік в уряді очікують залучити понад 1 млрд доларів.

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Теги: Росія, війна
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