Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком
Сьогодні, 14:42
Сьогодні у Луцьку попрощалися з військовослужбовцями Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком, які віддали життя у боротьбі за свободу та незалежність України. Героїв відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Маркиш Іван Степанович (29.06.1974 року народження) загинув 7 травня 2023 року в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області.
Шепляков Артем Володимирович (26.02.1989 року народження) загинув 28 грудня 2024 року в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області.
Піцик Олег Григорович (08.11.1980 року народження) загинув 23 грудня 2024 року в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.
Після завершення богослужіння труни з тілами полеглих захисників пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Маркиш Іван Степанович (29.06.1974 року народження) загинув 7 травня 2023 року в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області.
Шепляков Артем Володимирович (26.02.1989 року народження) загинув 28 грудня 2024 року в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області.
Піцик Олег Григорович (08.11.1980 року народження) загинув 23 грудня 2024 року в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.
Після завершення богослужіння труни з тілами полеглих захисників пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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