Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком

Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком
Сьогодні у Луцьку попрощалися з військовослужбовцями Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком, які віддали життя у боротьбі за свободу та незалежність України. Героїв відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Маркиш Іван Степанович (29.06.1974 року народження) загинув 7 травня 2023 року в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області.

Шепляков Артем Володимирович (26.02.1989 року народження) загинув 28 грудня 2024 року в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області.

Піцик Олег Григорович (08.11.1980 року народження) загинув 23 грудня 2024 року в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.
Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком

Після завершення богослужіння труни з тілами полеглих захисників пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком
Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком
Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком
Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком
Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком
Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком
Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком
Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком
Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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