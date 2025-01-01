Громада у скорботі. У Луцьку попрощалися з трьома Героями — Іваном Маркишем, Артемом Шепляковим та Олегом Піциком

Сьогодні у Луцьку попрощалися з військовослужбовцямита, які віддали життя у боротьбі за свободу та незалежність України. Героїв відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Маркиш Іван Степанович (29.06.1974 року народження) загинув 7 травня 2023 року в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області.Шепляков Артем Володимирович (26.02.1989 року народження) загинув 28 грудня 2024 року в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області.Піцик Олег Григорович (08.11.1980 року народження) загинув 23 грудня 2024 року в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.Після завершення богослужіння труни з тілами полеглих захисників пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.