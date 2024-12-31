На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Загорання виникло в житловій кімнаті. На місце події прибули підрозділи 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Видричі. Було організовано ланку газодимозахисної служби для роботи в непридатному для дихання середовищі, на гасіння подали 2 водяних стволи.



Локалізувати поширення вогню вдалося о 00:15, а ліквідувати горіння — о 1:30. Причина пожежі: коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 січня о 23:50 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Мостище Камінь-Каширського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Загорання виникло в житловій кімнаті. На місце події прибули підрозділи 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Видричі. Було організовано ланку газодимозахисної служби для роботи в непридатному для дихання середовищі, на гасіння подали 2 водяних стволи.Локалізувати поширення вогню вдалося о 00:15, а ліквідувати горіння — о 1:30. Причина пожежі: коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію