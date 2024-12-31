На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
2 січня о 23:50 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Мостище Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Загорання виникло в житловій кімнаті. На місце події прибули підрозділи 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Видричі. Було організовано ланку газодимозахисної служби для роботи в непридатному для дихання середовищі, на гасіння подали 2 водяних стволи.

Локалізувати поширення вогню вдалося о 00:15, а ліквідувати горіння — о 1:30. Причина пожежі: коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.
На Волині горів житловий будинок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі українці почали отримувати фейкові повістки
Сьогодні, 13:30
На Волині затримали 19-річного наркозакладчика
Сьогодні, 13:00
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 12:36
У голови Волинської ОВА Рудницького — нові заступники: за що вони відповідатимуть?
Сьогодні, 12:23
Як покарали злодійку, яка на ринку в Ківерцях вкрала у жінки 2 000 доларів?
Сьогодні, 12:06
Схожі новини
На Волині горів гараж На Волині горів гараж
02 січень, 16:12
На Волині під час пожежі загинув 15-річний хлопець На Волині під час пожежі загинув 15-річний хлопець
02 січень, 11:00
У перший день нового року на Волині горів житловий будинок: загинув чоловік У перший день нового року на Волині горів житловий будинок: загинув чоловік
01 січень, 15:48
На Волині під час пожежі житлового будинку загинула людина На Волині під час пожежі житлового будинку загинула людина
31 грудень, 2024, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Читати оперативні новини Волині в Telegram
Сьогодні, 13:40
 0
У Польщі українці почали отримувати фейкові повістки
Сьогодні, 13:30
 0
На Волині затримали 19-річного наркозакладчика
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 12:36
 0
У голови Волинської ОВА Рудницького — нові заступники: за що вони відповідатимуть?
Сьогодні, 12:23
 0
Медіа
відео
1/8