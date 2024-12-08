На Волині замість ліквідованих МСЕК працюватимуть експертні команди. ВІДЕО

На Волині замість ліквідованих МСЕК працюватимуть експертні команди. ВІДЕО
З 6 січня 2025 року у Волинській області почнуть працювати експертні команди, котрі будуть оцінювати стан здоров'я людей та ухвалювати рішення про встановлення інвалідності та потребу у наданні різних послуг.

Про це розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко, - повідомляє Суспільне.

З її слів, усі медичні заклади, де працюватимуть експертні команди замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), готові до роботи.
На Волині замість ліквідованих МСЕК працюватимуть експертні команди. ВІДЕО

"Уся платформа є, кожен давно визначився. Є перелік лікарів, які будуть брати участь в оцінюванні. Йшло наповнення, сканування і заведення у систему усіх матеріалів, які не були розглянуті попередньо. Лікар має право подати ці документи на заклад, де проводиться оцінювання експертних команд, є певні критерії", — сказала посадовиця.

Зі слів Людмили Рожко, експертні комісії, які працюватимуть замість МСЕК, діятимуть у 9 визначених медзакладах.

2 січня біля кабінету колишнього обласного МСЕК відвідувачів не було.
На Волині замість ліквідованих МСЕК працюватимуть експертні команди. ВІДЕО


Експрацівниця обласного МСЕК Тамара Яремчук розповіла: 1 січня були люди, котрі хотіли потрапити на прийом. Зараз кабінет звільняють.

"Здаємо справи по районах, за місцем прописки хворого віддаємо сімейним лікарям. Нам уже тут приходять і кажуть, щоб швидше ми забиралися, бо тут треба робити перестановки", — зазначила жінка.
На Волині замість ліквідованих МСЕК працюватимуть експертні команди. ВІДЕО

Зараз лікарі, які долучені до експертних команд, продовжують навчатися. У Волинській обласній клінічній лікарні, розповіла медична директорка Людмила Ларіна, уже сформували 13 експертних команд. З її слів, доступ до справи експертна команда отримує в день оцінювання.

"Прийнято 192 справи, які ще не були розглянуті МСЕК. Усі вони оцифровані та введені в систему. У нас МСЕКи орендували приміщення: там усе пристосовано для прийому пацієнтів. Задіяно 54 лікарі, які є постійними членами експертних команд, і які є в резерві на випадок форс-мажорної ситуації", — сказала меддиректорка.
На Волині замість ліквідованих МСЕК працюватимуть експертні команди. ВІДЕО

Як додала заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко, станом на 2 грудня 2025 року МСЕКи передали експертним командам 791 справу.


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Теги: Волинь, медицина, МСЕК
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