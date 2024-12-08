На Волині замість ліквідованих МСЕК працюватимуть експертні команди. ВІДЕО





Про це розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко, - повідомляє



З її слів, усі медичні заклади, де працюватимуть експертні команди замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), готові до роботи.



"Уся платформа є, кожен давно визначився. Є перелік лікарів, які будуть брати участь в оцінюванні. Йшло наповнення, сканування і заведення у систему усіх матеріалів, які не були розглянуті попередньо. Лікар має право подати ці документи на заклад, де проводиться оцінювання експертних команд, є певні критерії", — сказала посадовиця.



Зі слів Людмили Рожко, експертні комісії, які працюватимуть замість МСЕК, діятимуть у 9 визначених медзакладах.



2 січня біля кабінету колишнього обласного МСЕК відвідувачів не було.



Експрацівниця обласного МСЕК Тамара Яремчук розповіла: 1 січня були люди, котрі хотіли потрапити на прийом. Зараз кабінет звільняють.



"Здаємо справи по районах, за місцем прописки хворого віддаємо сімейним лікарям. Нам уже тут приходять і кажуть, щоб швидше ми забиралися, бо тут треба робити перестановки", — зазначила жінка.



Зараз лікарі, які долучені до експертних команд, продовжують навчатися. У Волинській обласній клінічній лікарні, розповіла медична директорка Людмила Ларіна, уже сформували 13 експертних команд. З її слів, доступ до справи експертна команда отримує в день оцінювання.



"Прийнято 192 справи, які ще не були розглянуті МСЕК. Усі вони оцифровані та введені в систему. У нас МСЕКи орендували приміщення: там усе пристосовано для прийому пацієнтів. Задіяно 54 лікарі, які є постійними членами експертних команд, і які є в резерві на випадок форс-мажорної ситуації", — сказала меддиректорка.



Як додала заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко, станом на 2 грудня 2025 року МСЕКи передали експертним командам 791 справу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 6 січня 2025 року у Волинській області почнуть працювати експертні команди, котрі будуть оцінювати стан здоров'я людей та ухвалювати рішення про встановлення інвалідності та потребу у наданні різних послуг.Про це розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я, - повідомляє Суспільне. З її слів, усі медичні заклади, де працюватимуть експертні команди замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), готові до роботи."Уся платформа є, кожен давно визначився. Є перелік лікарів, які будуть брати участь в оцінюванні. Йшло наповнення, сканування і заведення у систему усіх матеріалів, які не були розглянуті попередньо. Лікар має право подати ці документи на заклад, де проводиться оцінювання експертних команд, є певні критерії", — сказала посадовиця.Зі слів Людмили Рожко, експертні комісії, які працюватимуть замість МСЕК, діятимуть у 9 визначених медзакладах.2 січня біля кабінету колишнього обласного МСЕК відвідувачів не було.Експрацівниця обласного МСЕКрозповіла: 1 січня були люди, котрі хотіли потрапити на прийом. Зараз кабінет звільняють."Здаємо справи по районах, за місцем прописки хворого віддаємо сімейним лікарям. Нам уже тут приходять і кажуть, щоб швидше ми забиралися, бо тут треба робити перестановки", — зазначила жінка.Зараз лікарі, які долучені до експертних команд, продовжують навчатися. У Волинській обласній клінічній лікарні, розповіла медична директорка, уже сформували 13 експертних команд. З її слів, доступ до справи експертна команда отримує в день оцінювання."Прийнято 192 справи, які ще не були розглянуті МСЕК. Усі вони оцифровані та введені в систему. У нас МСЕКи орендували приміщення: там усе пристосовано для прийому пацієнтів. Задіяно 54 лікарі, які є постійними членами експертних команд, і які є в резерві на випадок форс-мажорної ситуації", — сказала меддиректорка.Як додала заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко, станом на 2 грудня 2025 року МСЕКи передали експертним командам 791 справу.

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