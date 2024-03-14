На Волинь із будинку дитини і центрів реабілітації Сумщини евакуювали 41 дитину. ФОТО

На Волинь із будинку дитини і центрів реабілітації Сумщини евакуювали 41 дитину. ФОТО
На Волині проживають діти евакуйовані з Сумської області.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

«Сьогодні разом із керівництвом обласної ради відвідали заклад, де проживають маленькі сумчани, поспілкувалися із засновником центру «Відкриті двері» Слоан Джеймс Тимофієм та безпосередньо із дітьми», - повідомив Іван Рудницький - голова Волинської ОДА.

З жовтня 2024 на Волині перебувають евакуйовані діти із Сумської області. Це вихованці будинку дитини та двох центрів соціально-психологічної реабілітації, які нині проживають у центрі підтримки сім’ї та дітей «Відкриті двері». Усього 41 дитина та 16 осіб супроводжуючого персоналу.

Команда установи докладає всіх зусиль, щоб забезпечити їм комфортне перебування та створити атмосферу підтримки й турботи. Вдячний за це.

«Ми усвідомлюємо, що війна впливає на кожного громадянина, але особливо важливо допомогти дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Сприятимемо організацією перегляду вистав, театральних постановок, майстер-класів, екскурсій тощо. Також працюватимемо над тим, аби обласна програма підтримки дітей включала різні види допомоги та перелік послуг для організації дозвілля», - зазначив начальник ОВА Іван Рудницький.


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Теги: Волинь, Україна, евакуація, Сумщина, будинок дитини, війна
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