На Волинь із будинку дитини і центрів реабілітації Сумщини евакуювали 41 дитину. ФОТО

На Волині проживають діти евакуйовані з Сумської області.Про це повідомили у Волинській ОВА.«Сьогодні разом із керівництвом обласної ради відвідали заклад, де проживають маленькі сумчани, поспілкувалися із засновником центру «Відкриті двері»та безпосередньо із дітьми», - повідомив- голова Волинської ОДА.З жовтня 2024 на Волині перебувають евакуйовані діти із Сумської області. Це вихованці будинку дитини та двох центрів соціально-психологічної реабілітації, які нині проживають у центрі підтримки сім’ї та дітей «Відкриті двері». Усього 41 дитина та 16 осіб супроводжуючого персоналу.Команда установи докладає всіх зусиль, щоб забезпечити їм комфортне перебування та створити атмосферу підтримки й турботи. Вдячний за це.«Ми усвідомлюємо, що війна впливає на кожного громадянина, але особливо важливо допомогти дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Сприятимемо організацією перегляду вистав, театральних постановок, майстер-класів, екскурсій тощо. Також працюватимемо над тим, аби обласна програма підтримки дітей включала різні види допомоги та перелік послуг для організації дозвілля», - зазначив начальник ОВА Іван Рудницький.