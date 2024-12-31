Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг та сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, мокрий сніг та сніг, вдень місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг та сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, мокрий сніг та сніг, вдень місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
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