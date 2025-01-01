Зеленський підписав закон, який дозволяє демобілізацію через втрату неповнорідних родичів

Зеленський підписав закон, який дозволяє демобілізацію через втрату неповнорідних родичів
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що надає право військовослужбовцям звільнятися зі служби під час воєнного стану у разі загибелі або зникнення безвісти їхніх неповнорідних брата чи сестри.

Про це стало відомо зі сайту Верховної Ради, пише Українська правда.

Парламент ухвалив зміни до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ще 20 листопада 2024 року. Вони передбачали рівні умови для демобілізації як для військових, які втратили повнорідних братів і сестер, так і для тих, у кого загинули або зникли безвісти неповнорідні родичі.

У пояснювальній записці до законопроєкту №11531 пояснено, що раніше такі права мали лише ті військовослужбовці, у яких загинули або зникли безвісти повнорідні брати чи сестри (тобто ті, які мають спільних батьків).

"Головне наукове експертне управління Апарату ВРУ у висновку зазначило і те, що таким підходом військовозобов’язані, у яких загинули чи зникли безвісти неповнорідні брат та (або сестра), ставляться у нерівні умови стосовно тих військовозобов’язаних, у яких відповідна втрата сталася із повнорідними братом та (або) сестрою", – йдеться у документі.

Автори законопроєкту додали, що, за Сімейним кодексом України, рідними братами та сестрами вважають як повнорідних, так і неповнорідних родичів.

Вони стверджують, що наявність у братів і сестер тільки одного спільного кровного родича (батька або матері) не впливає на ступінь їхньої спорідненості.

Також раніше ми розповідали, що Рада дозволила відстрочку від мобілізації для неповнорідних родичів загиблих чи зниклих захисників.

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Теги: Росія, війна
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