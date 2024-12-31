На Волині горів гараж

На Волині горів гараж
2 січня о 12:07 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу гаража у селі Гірники Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події скеровано черговий підрозділ 14 ДПРП селище Ратне спільно з місцевими вогнеборцями села. Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 12:37 ліквідували займання.

Потерпілих під час пожежі немає. Причина пожежі встановлюється.
На Волині горів гараж
На Волині горів гараж
На Волині горів гараж

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Теги: пожежа, Волинь
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