На Волині горів гараж
Сьогодні, 16:12
2 січня о 12:07 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу гаража у селі Гірники Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події скеровано черговий підрозділ 14 ДПРП селище Ратне спільно з місцевими вогнеборцями села. Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 12:37 ліквідували займання.
Потерпілих під час пожежі немає. Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події скеровано черговий підрозділ 14 ДПРП селище Ратне спільно з місцевими вогнеборцями села. Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 12:37 ліквідували займання.
Потерпілих під час пожежі немає. Причина пожежі встановлюється.
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