На Волині горів гараж





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події скеровано черговий підрозділ 14 ДПРП селище Ратне спільно з місцевими вогнеборцями села. Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 12:37 ліквідували займання.



Потерпілих під час пожежі немає. Причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 січня о 12:07 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу гаража у селі Гірники Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події скеровано черговий підрозділ 14 ДПРП селище Ратне спільно з місцевими вогнеборцями села. Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 12:37 ліквідували займання.Потерпілих під час пожежі немає. Причина пожежі встановлюється.

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