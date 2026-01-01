У лікарні відійшов у засвіти Герой Микола Ніколайчук із Волині

У лікарні відійшов у засвіти Герой Микола Ніколайчук із Волині
Унаслідок раптової зупинки серця в лікарні вчора, 11 березня, помер старший солдат Микола Ніколайчук із волинського села Павлівка.

Лише 26 лютого Герою виповнилось 48 років, повідомляє Павлівська сільрада.

Микола Миколайович Ніколайчук був артилеристом другого мінометного відділення другого мінометного взводу другої мінометної батареї військової частини А 5092, 48-ма військова штурмова бригада. Брав участь в бойових діях в Запорізькій та Донецькій областях.

Павлівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним воїна.

«У цей важкий час ми розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Хай світлий спомин про Миколу Ніколайчука стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних і близьких. Про дату та час поховання нашого Героя повідомимо додатково», - йдеться у повідомленні.

