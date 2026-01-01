Для багатьох лучан це місце має свої спогади: що буде з літаком на проспекті Молоді
Сьогодні, 13:05
У соцмережах шириться інформація, що літак, який майже півстоліття прикрашає проспект Молоді у Луцьку, можуть демонтувати, а на його місці розширити майданчик для паркування авто.
Лучани активно обговорюють цю інформацію у фейсбуці. Сьогодні, 12 березня, депутат Луцької районної ради Євгеній Мікоян розповів про ситуацію і про долю літака, який уже за стільки років важається символом цього району Луцька.
"Літак на проспекті Молоді не здають на брухт. Учора зі мною зв’язалися представники власника літака, щоб розставити крапки над “і” щодо чуток навколо нього. Мені повідомили, що жодних рішень про демонтаж чи здачу літака на брухт не приймалося.
До речі, сам літак зареєстрований як об’єкт нерухомого майна. Багато хто писав, що цей літак - своєрідний символ району. І це справді так. Пам’ятаю ще з дитинства:
- Де зустрінемось?
- Біля самольота.
Саме так - «самольота».
Схоже, для багатьох лучан це місце має свої спогади, історії та трохи ностальгії", - зазначив у дописі Євгеній Мікоян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як у Луцьку на Молоді з'явився літак
ДОВІДКОВО
Він є одним із 64 літаків Іл-18Б, що побудовані в 1958—1959 рр. Літак перегнали на аеродром в Прилуцькому, після чого тягачем дотянугнули в житловий квартал.
Його розташували на просторому бетонному майданчику. Транспортний засіб, довжина якого 35,9 метрів і висота - трохи більше 10 метрів, вписався в архітектуру густозаселеного району.
На початку 80-х літак використовувався як дитячий кінотеатр. На початку 90-х тут тривалий час був заклад харчування й мав назву "Бар-літак".
За даними "Комунальна нерухомість" у 1996 році його вивели з комунальної власності і приватизувало місцеве підприємство. У 2000-х об'єкт закрили, і досі сам він не використовується, а його майданчик використовується як платна автостоянка.
