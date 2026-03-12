Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам





Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



Очікується, що доплата стосуватиметься не менш як 13 млн українців. Кошти, як заявив Володимир Зелеснький, мають надійти без бюрократії автоматично саме тим, хто має віпдповідний рівень доходів.



“Міністерства економіки та енергетики України мають підготувати також програму підтримки для тих наших людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок. Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне”, – сказав президент.



Володимир Зеленський доручив голові уряду Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству.



Президент не уточнив, з яких джерел фінансуватимуть ці доплати і кешбек за пальне. При цьому дефіцит державного бюджету України на цей та наступний рік в листопаді 2025 оцінювали в $60 млрд, писав Укрінформ з посиланням на озвучені в Мінфіні дані.

