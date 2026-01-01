У громаді на Волині провели в останню путь Героя Анатолія Баранося

Учора, 11 березня, Павлівська громада на Волині одягнулася у жалобу. Краяни прощалися із земляком, військовослужбовцем Збройних Сил України, який поклав своє життя на вівтар нашої свободи.Про це повідомляє Павлівська сільрада.Ще 3 березня 2026 року серце воїна зупинилося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Садове у Куп’янському районі на Харківщині. Анатолій загинув у бою, до останнього подиху залишаючись вірним військовій присязі та своєму народові.Провести Героя в останню дорогу прийшли рідні, друзі, бойові побратими, односельці.Чин похорону у місцевому храмі очолив Єпархіальний благочинний Іваничівського благочиння, настоятель Свято-Покровського храму селища Іваничі, митрофорний протоієрей отецьу співслужінні з духовенством громади.Траурна процесія рушила до місця вічного спочинку. Кожен крок за домовиною відлунював болем у серцях — громада прощалася з людиною, яка була опорою для близьких і щитом для країни. Під звуки військового салюту, що розірвав березневе небо, Анатолія поховали з усіма почестями. Цей залп став символом вічної вдячності за подвиг, який не має ціни.Анатолій Баранось жив заради своєї сім’ї та України. Рідні пам’ятатимуть його як людину великої душі, яка вміла любити, оберігати і затуляти собою тих, хто був йому найдорожчим.«Павлівська громада низько схиляє голови перед мужністю свого Героя. Ми висловлюємо найщиріші співчуття родині Анатолія. Ваш біль — це наш спільний біль. Ваша втрата — це рана на серці всієї країни. Світла пам’ять воїну-захиснику. Вічна слава Герою України! Герої не вмирають — вони стають нашими ангелами-охоронцями», - йдеться у повідомленні.