Якою буде погода у Луцьку та на Волині 13 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 13 березня



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 14-19° тепла, в Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 16-18° тепла.

