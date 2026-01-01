Якою буде погода у Луцьку та на Волині 13 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 березня
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 14-19° тепла, в Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 16-18° тепла.
