Громаді на Волині у власність передали гідроспоруду вартістю понад три мільйони
За втручання прокуратури у власність громади в Луцькому районі передано гідроспоруду вартістю понад три мільйони гривень.

Луцький міськрайонний суд задовольнив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави про передачу у власність Торчинської територіальної громади Луцького району майна вартістю понад три мільйони гривень.

Прокурори встановили, що на території громади знаходиться безхазяйне нерухоме майно – гідротехнічна споруда, яка у 2024 році взята на облік селищною радою, проте дотепер не передана у комунальну власність.

Відсутність власника могла призвести до руйнації майна.

Окрім того, після набуття у власність громада матиме можливість здійснювати належне урядування та управління майном, в тому числі надавати його в оренду та отримувати за це доходи.

Втрутившись у ситуацію, прокурори у суді домоглися передачі об’єкта нерухомості у комунальну власність.

