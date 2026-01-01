Громаді на Волині у власність передали гідроспоруду вартістю понад три мільйони

За втручання прокуратури у власність громади в Луцькому районі передано гідроспоруду вартістю понад три мільйони гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Луцький міськрайонний суд задовольнив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави про передачу у власність Торчинської територіальної громади Луцького району майна вартістю понад три мільйони гривень.Прокурори встановили, що на території громади знаходиться безхазяйне нерухоме майно – гідротехнічна споруда, яка у 2024 році взята на облік селищною радою, проте дотепер не передана у комунальну власність.Відсутність власника могла призвести до руйнації майна.Окрім того, після набуття у власність громада матиме можливість здійснювати належне урядування та управління майном, в тому числі надавати його в оренду та отримувати за це доходи.Втрутившись у ситуацію, прокурори у суді домоглися передачі об’єкта нерухомості у комунальну власність.