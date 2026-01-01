На 98-му році життя помер патріарх Філарет

У віці 97 років відійшов у вічність патріарх Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко), який очолював Українську православну церкву Київського патріархату.

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

"Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого патріарха Філарета.

Закликаю всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа. Просімо у Всевишнього прийняти його у Своєму Небесному Царстві. Сердечні співчуття рідним спочилого владики!

Ми завжди пам’ятатимемо настанови патріарха Філарета про важливість підтримання єдності Української Церкви навколо Київського Престолу. Пам՚ятатимемо і виконуватимемо також його уроки й настанови про важливість соборності, про смирення перед волею Божою і волею повноти Церкви, про віддане служіння Богу, Церкві Христовій та українському народу. Царство Небесне, вічна пам’ять і вічний спокій спочилому патріарху Філарету!", - йдеться в повідомленні.

Серце патріарха Філарета зупинилося на 98-му році життя.

ДОВІДКОВО

Народився 23 січня 1929 року на Донеччині. У радянський період зробив кар’єру в структурі Російська православна церква, де обіймав посаду митрополита Київського.

Після проголошення незалежності України став одним із ініціаторів створення незалежної Української православної церкви.

У 1992 році очолив Українську православну церкву Київського патріархату, а з 1995 року мав титул Патріарха Київського і всієї Руси-України.

У 1997 році його відлучили від Російської православної церкви, яка не визнавала Київський патріархат. Водночас в Україні він залишався впливовим церковним лідером і символом руху за автокефалію.

У 2018 році Філарет підтримав створення Православної церкви України та отримання томосу про автокефалію. Після цього між ним і новим керівництвом ПЦУ виник конфлікт, унаслідок якого він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату.



