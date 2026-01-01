У Луцьку до 15 років тюрми засудили зрадника, який шпигував за прикордонниками

У Луцьку за матеріалами СБУ до 15 років тюрми заочно засуджено агента рф, який шпигував за прикордонниками.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі заочно отримав ще один агент рф, який збирав розвіддані про українських прикордонників на Луганщині.За матеріалами справи, засудженим є колишній військовослужбовець, який у 2018–2022 роках проходив службу в оперативно-бойовій прикордонній комендатурі «Старобільськ» Держприкордонної служби.Як встановило розслідування, у 2024 році він за завданням російської спецслужби збирав відомості про діючих військовослужбовців-прикордонників, телефонував їм та намагався схилити до співпраці з ворогом.Зокрема, зрадник намагався завербувати одного зі своїх колишніх колег, обіцяючи вивезти його на тимчасово окуповану територію. Також він передав своєму куратору персональні дані цього військовослужбовця.Крім того, російська спецслужба через свого агента намагалася отримати установчі дані та номери мобільних телефонів керівництва діючого підрозділу прикордонників, інформацію про його структуру, місця дислокації та інженерно-технічне забезпечення.Служба безпеки своєчасно викрила, задокументувала підривну діяльність агента та запобігла передачі інформації ворогу.На підставі зібраних СБУ доказів Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав фігуранта винуватим за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі заочно з конфіскацією усього майна та з позбавленням спеціального звання “старший сержант”.