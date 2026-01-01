Уряд пропонує підняти податки з 2027 року





Хоча згідно з меморандумом, ухвалити всі податкові зміни мають до кінця березня, проте, ймовірно, Кабінет міністрів Юлії Свириденко буде орієнтуватися на червень: саме тоді відбудеться перегляд програми та буде ухвалюватися рішення про надання другого траншу.



Попри це, шанси на ухвалення документа залишаються примарними: депутати навідріз відмовляються голосувати за непопулярні закони про підвищення податків, особливо у той час, коли уряд продукує все нові й нові рішення про роздачу кешбеків та соціальних допомог.



Що саме передбачає законопроєкт та скільки кешбеку на пальне можна буде профінансувати за додаткові доходи від підвищення податків?



Що у документі



Законопроєкт Мінфіну містить чотири ключові податкові вимоги, які увійшли до меморандуму з МВФ:



запровадження оподаткування цифрових платформ (так званий, податок на OLX);



скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро;



закріплення ставки військового збору для фізичних осіб на рівні 5%, та його обов'язкової сплати спрощенцями навіть після завершення воєнного стану;



запровадження обов'язкової сплати податку на додану вартість (ПДВ) суб'єктами спрощеної системи оподаткування з доходами у понад 4 млн грн на рік.



Відповідні зміни Кабмін буде проводити через Верховну Раду вже вдруге. Першу спробу він намагався реалізувати щонайменше від початку 2026 року. Тоді план урядовців полягав у тому, аби депутати проголосували у першому читанні законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, а до другого читання до нього мали б внести правки про скасування пільги на міжнародні посилки та "вічний" військовий збір.



Запровадження ПДВ для ФОПів уряд планував винести в окремий законопроєкт, адже тоді МВФ вимагав лише реєстрацію відповідних змін у парламенті.



Проте ця спроба виявилася невдалою: депутати провалили голосування за законопроєкт, тож уряду довелося розробляти новий документ. Та й вимоги МВФ наразі вже відрізняються від тих, які фонд ставив на початку року.



Для того, аби все ж надати Україні новий кредит, МВФ відмовився робити ухвалення податкових змін обов'язковою передумовою програми. Всі вони "перекочували" у структурні маяки. Ба більше, якщо раніше попередньою вимогою МВФ була лише реєстрація законопроєкту про запровадження ПДВ для ФОПів, то тепер він вимагає, аби влада ухвалила відповідні зміни разом з іншими податковими ініціативами до кінця березня.



Хоча загальний розмір кредиту МВФ становить 8,1 млрд дол., яких вистачить рівно на те, аби обслуговувати кредити перед фондом, які уряд брав у попередні роки, проте ця програма залишається критично важливою для фінансового виживання країни.



Наявність програми МВФ – умова інших міжнародних партнерів щодо виділення фінансування. Зокрема, без програми фонду Україна не зможе отримати кредит від ЄС на 90 млрд євро – навіть якщо якось вдасться обійти вето Угорщини.



Проте ухвалення податкових змін важливе і для самої України. Перш за все тому, що вони мають закрити "білі плями" у податковому законодавстві та побороти схеми з ухилення від оподаткування (такі як дроблення великого бізнесу на ФОПи чи використання ФОП замість найму) та контрабанди товарів (за допомогою дроблення великих партій на дрібні посилки з-за кордону).



Ба більше, так чи інакше, Україні довелося б ухвалювати ці зміни в межах євроінтеграції. Законопроєкт Мінфіну має впровадити в українське законодавство одразу три Директиви ЄС (2021/514/ЄС, 2006/112/ЄС та 2006/79/ЄС).



Податок на OLX



Перший блок законопроєкту стосується оподаткування доходів, отриманих від цифрових платформ, таких як Bolt, Uber, Uklon, Glovo, Onlyfans, OLX тощо.



Хоча з назви "оподаткування доходів від цифрових платформ" може скластися враження, що йдеться про запровадження нового податку, проте насправді це не так. За законом, всі громадяни зобов'язані декларувати свої доходи та сплачувати з них податки. Виняток – доходи, отримані від податкового агента (роботодавця або банку у вигляді відсотків за депозитом).



Іншими словами, поточне законодавство зобов'язує всіх громадян, які, наприклад, підробляють водіями Uklon або продають товари через OLX, декларувати такі доходи та платити з них 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.



Але цього ніхто не робить. Не в останню чергу тому, що у Державної податкової служби немає даних про заробітки українців на цифрових платформах. Ця норма має змінити таку ситуацію.



Зокрема, законопроєкт запроваджує спрощений режим оподаткування доходів від цифрових платформ. Для заробітків на них фізичним особам потрібно буде відкрити спеціальний рахунок у банку, на який отримувати доходи від всіх цих платформ. Податковій нададуть доступ до інформації про стан таких рахунків, а самі цифрові платформи будуть звітувати за заробітки українців на них.

Також законопроєкт запровадить знижену ставку ПДФО для доходів з цифрових платформ – 5% (замість 18%). Разом з військовим збором, із заробленого на Bolt, Uber, Uklon чи Glovo потрібно буде сплатити 10%. Адмініструванням займатимуться самі платформи – вони стануть податковими агентами. При цьому, фізичним особам не потрібно буде подавати декларацію (зараз такий обов'язок є).



Спеціальними податковими правилами не зможуть скористатися особи, у яких відкритий ФОП; проти яких запроваджено санкції; які мають найманих працівників; які здійснюють продаж підакцизних товарів або не мають відкритого спецрахунку (до якого буде доступ у податкової).



Максимальна сума річного доходу з цифрових платформ, який можна буде оподаткувати на пільгових умовах – 834 мінімалки на рік (близько 7,2 млн грн). Після перевищення цього ліміту доходи будуть оподатковуватися за повною ставкою (23%).



Водночас для осіб, які продають товари через цифрові платформи (наприклад, той же OLX), зробили виняток: їм не потрібно відкривати спецрахунок та сплачувати податки, якщо загальна сума доходів від продажів не перевищує еквівалент 2 тис. євро на рік.



Коли ФОПи платитимуть ПДВ



Одна з найскандальніших податкових змін – запровадження ПДВ для суб'єктів спрощеної системи оподаткування. Наразі цей податок можуть сплачувати спрощенці на третій групі – за власним бажанням та зі зменшенням ставки єдиного податку з 5% до 3%.



Пропоновані Мінфіном зміни передбачають, що обов'язок ставати платниками ПДВ запроваджується для всіх спрощенців, річний дохід яких перевищує 4 млн грн.



Як пояснюють автори ініціативи, така вимога є частиною євроінтеграційних зобов'язань України, зокрема щодо гармонізації вітчизняного законодавства про ПДВ з європейським. У ЄС платниками податку мають ставати підприємці з річним оборотом у понад 85 тис. євро (близько 4,33 млн грн).



Попри це, ініціативу поширити ПДВ на спрощену систему оподаткування активно критикують як самі підприємці, так і податкові експерти. Передусім тому, що система адміністрування цього податку в Україні вкрай складна та обтяжлива, передбачає чималих зусиль та додаткового документообороту.



Будь-які прорахунки у роботі з ПДВ можуть коштувати платнику податку щонайменше неможливості відшкодувати собі податковий кредит, а щонайбільше – блокування накладних та віднесення до "чорного списку".



Для того, аби якось полегшити нові правила для малого бізнесу, уряд пропонує ФОПам низку пом'якшень. Зокрема, збільшує для них податковий звітний період – з 1 місяця до 3 місяців. А за перші п'ять порушень, допущених під час адміністрування ПДВ у перший рік роботи ініціативи, ФОПів штрафуватимуть лише на 1 гривню.

За розрахунками в.о. голови Державної податкової служби Лесі Карнаух, запровадження ПДВ торкнеться близько 252 тис. з 2,1 млн українських ФОПів. Попри ускладнення життя цілій категорії малого бізнесу, запровадження цієї норми, за очікуваннями урядовців, має сприяти боротьбі зі схемами з ухилення від оподаткування.



"За нашими підрахунками, орієнтовно 30% суб'єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, застосовують у схемах дроблення бізнесу", – казала Карнаух під час заходу, організованого виданням LB.ua.



Ключове питання: коли запрацюють ці зміни? У домовленостях з МВФ фігурувала дата 1 січня 2027 року. Напередодні видання Forbes писало, що українській стороні вдалося домовитися з фондом про те, аби відтермінувати запровадження ПДВ для ФОПів або на 2028 рік, або на рік наступний після завершення воєнного стану, або ж на момент вступу України до ЄС.



Водночас опублікований Мінфіном законопроєкт цих домовленостей не відображає. Дата набуття змін – 1 січня 2027 року. Хоча це не означає, що вона остаточна і її не спробують змінити депутати. Адже не лише ФОПи не встигнуть підготуватися до нових умов роботи з наступного року, але й, імовірно, сама податкова, навантаження на яку може зрости у рази.



"Вічний" військовий збір



Третя частина законопроєкту стосується військового збору. Його запровадили ще у 2014 році та стягували лише з доходів фізичних осіб за ставкою 1,5%.



Після початку великої війни Рада збільшила ставку військового збору до 5%, а також запровадила його для ФОПів: першої, другої та четвертої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати на місяць (наразі 864,7 грн), а для третьої групи – 1% від доходу. Ці правила мали діяти до кінця воєнного стану.



Законопроєкт Мінфіну пропонує закріпити їх назавжди.



"Продовження дії норм щодо застосування обов'язку сплати військового збору у діючих на сьогодні розмірах, які були запроваджені як тимчасові, на період дії воєнного стану на території України, обумовлене необхідністю забезпечення достатніми ресурсами у сфері оборони та потреб України повоєнної відбудови", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.



Скасування пільг для посилок

Остання частина законопроєкту передбачає скасування пільги на безмитне та безподаткове ввезення міжнародних посилок до України. Наразі ПДВ (20%) та мито (як правило, близько 10%) не сплачується з посилок, якщо їхня вартість не перевищує 150 євро.



Відповідна пільга стала одним із драйверів росту популярності китайських маркетплейсів, таких як AliExpress чи Temu. Водночас проти неї виступав вітчизняний бізнес, який, на відміну від китайських постачальників, вимушений нараховувати ПДВ навіть на недорогі товари.



Необхідність скасувати цю пільгу в уряді пояснюють імплементацію директив ЄС, а також боротьбою з контрабандою. Зокрема, митні та податкові органи раніше виявляли факти дроблення великих партій товарів на сотні або тисячі індивідуальних посилок. Завдяки цьому такі товари заїжджали в Україну фактично без обліку та сплати податків і могли продаватися на "чорному ринку".



Законопроєкт Мінфіну скасовує пільгу та покладає обов'язок з нарахування та сплати ПДВ на маркетплейси, на яких були придбані посилки.



Водночас він запроваджує виняток: українці зможуть отримувати посилки без ПДВ та мит, якщо їх переказали з-за кордону інші фізичні особи без будь-якої оплати (наприклад, речі, які переслали родичі). Вартість таких безоплатних посилок не має перевищувати 45 євро.



Підвищення податків на 3 "тисячі Зеленського"



Скасування податкових пільг на посилки, оподаткування доходів з цифрових платформ та запровадження "вбивчого" для чверті мільйона ФОПів ПДВ, за розрахунками Мінфіну, принесе бюджету додаткові 60 млрд грн на рік. Чи багато це?



Наприклад, за ці кошти можна було б тричі профінансувати виплату зимової "єПідтримки" (цьогоріч вона коштувала бюджету близько 17,8 млрд грн). Або ж цих надходжень вистачило б на фінансування кешбеку за пальне на наступні 15 місяців (за розрахунками Мінфіну 1 місяць цього кешбеку коштуватиме 4 млрд грн).



Проте у цих податкових змін є й миттєвий ефект: вони дозволять Україні продовжити співпрацю з МВФ та отримувати вкрай необхідне фінансування від міжнародних партнерів. Фінансування, яке забезпечує половину державних видатків, зокрема й оборонних.



Фінансування, яке уряд продовжує витрачати на виплату кешбеків, за які доводиться розплачуватися українським громадянам та бізнесу підвищеними податками.

19 березня на сайті Міністерства фінансів з'явився законопроєкт, який ще до його розробки охрестили "Одним великим податковим законом". У документі містяться ключові податкові зобов'язання, які Україна взяла в межах програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). 