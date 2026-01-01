Підтвердили загибель на війні волинського прикордонника, доля якого 2 роки була невідома

Турійськ у скорботі – в останню земну дорогу повертається Захисник України Василь Кравчук, загибель якого на війні підтвердила ДНК-експертиза.

Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.

Василь Михайлович Кравчук (16.05.1983 р.н.), уродженець селища Турійськ, призваний з першого дня повномаштабної війни до лав Збройних сил України. Служив на посаді кулеметника 6 прикордонного Волинського загону.

Був визнаний зниклим безвісти 6 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання у Авдіївці Покровського району. За результатами ДНК-експертизи підтвердили найстрашніше — воїн загинув у боротьбі за свободу і незалежність України.

У зв’язку з трагічною звісткою у громаді оголошується триденна жалоба.

Про чин поховання повідомлять згодом.

«Висловлюємо щире співчуття мамі і брату, рідним і близьким загиблого Захисника. Царство Небесне, вічна пам’ять і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.

Вибір редактора
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Громаді на Волині у власність передали гідроспоруду вартістю понад три мільйони
Сьогодні, 12:13
У Луцьку до 15 років тюрми засудили зрадника, який шпигував за прикордонниками
Сьогодні, 11:50
Підтвердили загибель на війні волинського прикордонника, доля якого 2 роки була невідома
Сьогодні, 11:24
Уряд пропонує підняти податки з 2027 року
Сьогодні, 11:20
В Україні запрацював кешбек на пальне
Сьогодні, 11:01
Медіа
відео
1/8