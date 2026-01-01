Підтвердили загибель на війні волинського прикордонника, доля якого 2 роки була невідома

Турійськ у скорботі – в останню земну дорогу повертається Захисник України, загибель якого на війні підтвердила ДНК-експертиза.Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.Василь Михайлович Кравчук (16.05.1983 р.н.), уродженець селища Турійськ, призваний з першого дня повномаштабної війни до лав Збройних сил України. Служив на посаді кулеметника 6 прикордонного Волинського загону.Був визнаний зниклим безвісти 6 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання у Авдіївці Покровського району. За результатами ДНК-експертизи підтвердили найстрашніше — воїн загинув у боротьбі за свободу і незалежність України.У зв’язку з трагічною звісткою у громаді оголошується триденна жалоба.Про чин поховання повідомлять згодом.«Висловлюємо щире співчуття мамі і брату, рідним і близьким загиблого Захисника. Царство Небесне, вічна пам’ять і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.