В Україні запрацював кешбек на пальне

В Україні сьогодні, 20 березня, запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".

Про це у телеграмі повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Показники кешбеку будуть такими:

• 15% – на дизельне пальне;
• 10% – на бензин;
• 5% – на автогаз.

Максимальна сума кешбеку – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня в межах "Національного кешбеку".

Клієнтам "Національного кешбеку" компенсація нараховуватиметься автоматично при оплаті карткою.

Кошти з кешбеку можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку ЗСУ.

