В Україні запрацював кешбек на пальне

В Україні сьогодні, 20 березня, запрацювала часткова, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".Про це у телеграмі повідомила прем’єркаПоказники кешбеку будуть такими:• 15% – на дизельне пальне;• 10% – на бензин;• 5% – на автогаз.Максимальна сума кешбеку – до 1000 грн на людину на місяць.Програма працюватиме до 1 травня в межах "Національного кешбеку".Клієнтам "Національного кешбеку" компенсація нараховуватиметься автоматично при оплаті карткою.Кошти з кешбеку можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку ЗСУ.