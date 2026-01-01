В Україні запрацював кешбек на пальне
Сьогодні, 11:01
В Україні сьогодні, 20 березня, запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".
Про це у телеграмі повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.
Показники кешбеку будуть такими:
• 15% – на дизельне пальне;
• 10% – на бензин;
• 5% – на автогаз.
Максимальна сума кешбеку – до 1000 грн на людину на місяць.
Програма працюватиме до 1 травня в межах "Національного кешбеку".
Клієнтам "Національного кешбеку" компенсація нараховуватиметься автоматично при оплаті карткою.
Кошти з кешбеку можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку ЗСУ.
