Волинські хірурги врятували життя 59-річній жінці





Завдяки оперативному втручанню джерело інфекції ліквідували, а стан пацієнтки стабілізували, пише



За інформацією лікарів, пацієнтка звернулася зі скаргами на пульсуючий біль у ділянці живота, ознаки загальної інтоксикації та підвищену температуру. Їй діагностували флегмону черевної стінки – гостре розлите гнійне запалення м’яких тканин, яке швидко поширюється на сусідні ділянки. Такий стан є небезпечним і потребує негайного хірургічного втручання.



«Фахівці вчасно ліквідували джерело інфекції та стабілізували стан жінки. Завдяки сучасним методикам пацієнти Володимирського ТМО швидко повертаються до звичайного життя навіть у складних випадках», – зазначили у медзакладі.



Додамо, що основними причинами виникнення флегмони є:



проникнення інфекції (стафілококи, стрептококи тощо) через пошкодження шкіри або слизових оболонок;



ускладнення внутрішніх запальних процесів;



наслідки травм або операцій;



знижений імунітет, що не може стримати поширення бактерій.



Лікарі наголошують: якщо з’являється біль, набряк або почервоніння, що супроводжується температурою, потрібно негайно звертатися по медичну допомогу, адже без лікування інфекція може потрапити у кров.

