Ціни на АЗС злетіли: бензин уже під 85 грн: скільки коштує заправити авто





Як змінилася вартість пального 20 березня - розповідає



Бензин: Мережі OKKO, WOG та SOCAR підняли ціни на А-95 на 1-2 грн (до 74,99–78,99 грн/л), тоді як в "Укрнафті" преміальний 95 Energy здешевшав на 3 грн, зрівнявшись у ціні зі звичайним А-95.



Дизель: Зафіксовано найрізкіший стрибок вартості - на WOG ціна зросла одразу на 3 грн, а в "Укрнафті" преміальне ДП подорожчало на 4 грн, підтягнувши цінники в приватних мережах до 84,99-87,99 грн/л.



Автогаз: Великі мережі (OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта") продемонстрували єдину динаміку, синхронно піднявши вартість пального на 1 грн - до 42,99-46,99 грн/л.



Огляд цін на АЗС



Ритейлери OKKO та WOG синхронно підняли ціни на більшість позицій.



Так, бензин А-95 (Pulls/Mustang): подорожчав на 1 грн - до 77,99 грн/л.



При цьому бензин А-95 Євро: зріс у ціні на 2 грн на WOG (74,99 грн/л) та на 1 грн на OKKO (74,99 грн/л).



Дизельне пальне: на WOG вартість ДП Євро-5 підскочила одразу на 3 грн (до 84,99 грн/л), тоді як на OKKO ДП Євро додало 1 грн (83,99 грн/л).



Автогаз на обох АЗС здорожчав на 1 грн.



Мережа SOCAR також переглянула вартість пального в бік збільшення:



Бензин NANO 100: +2 грн (до 84,99 грн/л).



Бензин NANO 95: +2 грн (до 78,99 грн/л).



ДП NANO Extro: +2 грн (до 86,99 грн/л).



Автогаз: подорожчав на 1 грн - до 46,98 грн/л.



Державна мережа демонструє "Укрнафта" різноспрямовану динаміку:



Бензин 95 (Energy): ціна, навпаки, знизилася на 3 грн - до 68,99 грн/л.



Бензин А-95 та А-92: залишилися без змін (68,99 грн/л та 65,99 грн/л відповідно).



Дизельне пальне: ДП Energy подорожчало на 4 грн (до 81,99 грн/л), а звичайне ДП - на 2 грн (до 77,99 грн/л).



Автогаз додав 1 грн ціні (до 42,99 грн/л).



Деталізація цін на 20 березня



OKKO



Бензин Pulls 100: 84,99 грн



Бензин Pulls 95: 77,99 грн



Бензин А-95 Євро: 74,99 грн



ДП Pulls: 86,99 грн



ДП Євро: 83,99 грн



Газ: 46,99 грн



WOG



Бензин 100: 84,99 грн



Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн



Бензин 95 Євро: 74,99 грн



ДП Євро-5: 84,99 грн



ДП Mustang: 87,99 грн



Газ: 46,98 грн



SOCAR



Бензин NANO 100: 84,99 грн



Бензин NANO 95: 78,99 грн



Бензин А-95: 74,99 грн



ДП NANO Extro: 86,99 грн



ДП NANO: 83,99 грн



Газ: 46,98 грн



"Укрнафта"



Бензин 98 (Energy): 77,99 грн



Бензин 95 (Energy): 68,99 грн



Бензин А-95: 68,99 грн



Бензин А-92: 65,99 грн



ДП (Energy): 81,99 грн



ДП: 77,99 грн



Газ: 42,99 грн



Чому дорожчає пальне



​​​​​​Зростання цін на пальне в Україні пов’язане з наслідками військової операції проти Ірану, що вплинула на постачання з Близького Сходу. Найбільше дорожчає дизель, адже Європа залежить від його імпорту з цього регіону.



За словами експерта Сергія Куюна, ціни можуть наблизитися до 90 грн за літр. Водночас бензин залишається стабільнішим через достатню пропозицію, хоча АЗС теоретично можуть перерозподіляти націнки між видами пального.



Дефіциту пального в Україні наразі немає - постачання достатні, а ринок працює без ажіотажу.



Для пом’якшення ситуації уряд запровадив "паливний кешбек": вже від сьогодні українці можуть отримати до 15% компенсації, але не більше 1000 грн на місяць.

