Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу з Росією і США
Сьогодні, 09:53
Володимир Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу з Росією і США.
Про це заявив Президент України, пише LB.ua.
"Є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України. Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними", - повідомив Зеленський.
Українська переговорна група в дорозі, вже в цю суботу очікуються зустрічі в США.
В перемовинах братиме участь Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія і Сергій Кислиця.
Раніше, речник українського МЗС повідомив, що переговорні делегації України, США і Росії спілкуються щодня, але очну зустріч знову перенесли. Увага США зараз прикута до Близького Сходу.
Вибір редактора
Останні новини
На Донеччині загинув захисник Василь Іванов із Волині
Сьогодні, 10:07
Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу з Росією і США
Сьогодні, 09:53
У Луцьку на Данила Галицького чоловік зламав пальця військовослужбовцю ТЦК: що відомо
Сьогодні, 09:35
Волиняни сьогодні прощатимуться з Героєм Дмитром Шудрою
Сьогодні, 09:19