У Луцьку на Данила Галицького чоловік зламав пальця військовослужбовцю ТЦК: що відомо





Про це Уляна Кравчук.



19 березня орієнтовно о 09:00 під час проведення заходів оповіщення військовослужбовці ТЦК та СП зупинили чоловіка. На вимогу пред'явити документи він відреагував агресивно, втік до приміщення магазину і прижав дверима руку військовослужбовця. Через це військовий отримав перелом пальця.



"Крім того, інший громадянин узяв до рук металевий предмет, схожий на трубу та намагався застосувати його щодо військовослужбовців, однак був оперативно обеззброєний", — зазначила Уляна Кравчук.

Одного з чоловіків доставили до терцентру комплектування і соцпідтримки для встановлення обставин події, перевірки військово-облікових даних і подальшого проходження військово-лікарської комісії з метою визначення придатності до військової служби.



Як розповіла в коментарі Суспільному речниця Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук, обидві сторони звернулися із заявами до правоохоронців. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань або скерування матеріалів до Державного бюро розслідувань.

У Луцьку поблизу вулиці Данила Галицького вранці 19 березня під час перевірки військово-облікових документів чоловік зламав пальця військовослужбовцю ТЦК.Про це Суспільному повідомила речниця Волинського обласного терцентру комплектування і соцпідтримки

