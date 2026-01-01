Тривають масові обшуки в лікарнях по всій Україні: деталі операції

Правоохоронці проводять понад 70 обшуків у лікарнях по всій Україні. Поліцейські документують схеми привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій.Йдеться про фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень, повідомляє Нацполіція.Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з територіальними підрозділами в регіонах, прокуратурами за сприяння Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України проводять комплекс заходів длята встановлення всіх причетних осіб.Досудове розслідування здійснюється за фактами привласнення та розтрати майна (ст. 191), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), службового підроблення (ст. 366), втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362), службової недбалості (ст. 367) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) Кримінального кодексу України. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Наразі тривають слідчі дії. Додаткова інформація буде оприлюднена згодом.