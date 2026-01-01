Кліщі на Волині: як вберегтися та що робити при укусі





Про це журналістам



Особлива увага прикута до Ковельського району, де офіційно підтверджено наявність природного осередку вірусного енцефаліту. Торік на Волині зафіксували 3 випадки цієї хвороби (при загальноукраїнському показнику у 6 випадків).



Окрім енцефаліту, кліщі є основними переносниками хвороби Лайма. Фахівці розповіли, що пік активності паразитів припадає на два періоди, а саме на весняний (березень – квітень) та осінній (переважно вересень).



Епідеміологи зазначили, що одним із найдієвіших способів захисту громадських місць є спеціальна хімічна обробка (акарицидні заходи). Органам місцевого самоврядування та керівникам підприємств рекомендують терміново організувати очищення парків, скверів, територій дитячих таборів та кладовищ, щоб мінімізувати популяцію кліщів.



Як захистити себе?



Щоб пікнік або прогулянка не закінчилися в лікарні, дотримуйтесь простих порад:



- носіть світлий одяг, оскільки на ньому легше помітити дрібного шкідника.

- одяг має бути закритий, варто заправити штани — у шкарпетки, а сорочку — в штани.

- використовуйте репеленти саме проти кліщів.

- перевіряйте себе та близьких кожні 1–2 години під час прогулянки та обов'язково — після повернення додому.



Що робити при укусі?



Якщо кліщ все ж присмоктався, видаліть його якомога швидше. Найкраще це зроблять у медзакладі, але можна впоратися і самостійно за допомогою пінцета (обертальними рухами, не здавлюючи тіло комахи). Місце укусу обов'язково продезінфікуйте.



Важливо!



Спостерігайте за самопочуттям протягом місяця. Якщо з'явилася температура, головний біль або характерна червона пляма (кільце) на шкірі — негайно звертайтеся до інфекціоніста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію