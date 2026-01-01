Війна на Близькому Сході б’є по гаманцях українців: в НБУ попередили про стрибок цін

Війна на Близькому Сході припинила бути виключно геополітичною проблемою регіону та вже відчутно б’є по економіці України. У березні ціни на пальне на українських АЗС зросли на 12,5%, і, за прогнозами фахівців, це зростання може посилитися до 16%.Національний банк України проаналізував ситуацію та попередив про можливі економічні та безпекові наслідки затяжного конфлікту.Заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський пояснив механізм впливу світових подій на українські ціни. За його словами, якщо нинішні ціни на енергоносії закріпляться на високому рівні, безпосередній вплив здорожчання пального на річну інфляцію в Україні становитиме близько 0,45 відсоткового пункту.Проте найбільшу загрозу становлять вторинні ефекти. Через здорожчання логістики та виробництва кінцеві ціни на товари можуть зрости ще більше — ці ефекти можуть бути вдвічі більшими за безпосередні.«В разі продовження напруження, блокування Ормузької протоки, що підтримає ціни на енергоносії на високому рівні, це може призвести до вищих показників інфляції на кінець цього року», — зазначив Лепушинський.Окрім інфляційного тиску, здорожчання енергоносіїв вдарить і по зовнішній торгівлі України. Аналітики НБУ підрахували: якщо світова ціна на нафту втримається в діапазоні 80–100 доларів за барель, вартість українського імпорту може зрости на суму від 1,5 до 3 мільярдів доларів.Водночас у Нацбанку заспокоюють щодо експорту — суттєвих ризиків наразі не очікується, оскільки логістичні шляхи для українських товарів залишаються стабільними. Безпосередній вплив на ВВП країни також оцінюється як обмежений. Однак можливі опосередковані втрати, якщо економіки ключових торговельних партнерів України, передусім країн ЄС, почнуть уповільнюватися через глобальну нестабільність.Голова Національного банку Андрій Пишний наголосив, що війна на Близькому Сході має не лише економічний, а й серйозний безпековий вимір для нашої держави. Високі ціни на нафту створюють додаткові фінансові можливості для Росії продовжувати збройну агресію проти України.Окрім того, розпорошення уваги та ресурсів світової спільноти несе безпосередню загрозу українському небу.«Також, як зазначав президент, затяжний конфлікт може створювати дефіцит, пов’язаний із необхідністю підтримувати достатній рівень протиповітряної оборони. Тож зростає ризик інтенсифікації обстрілів», — зазначив очільник українського регулятора.Нагадаємо, за оцінками економіста Олега Пендзина, ціни на пальне в Україні можуть зрости на 5-7 грн за літр, якщо вартість нафти перевищить 100 дол. за барель. Це створює додаткові ризики для аграріїв напередодні посівної та може спровокувати здорожчання продуктів, хоча хороший врожай здатний частково компенсувати цей негативний вплив.Також, директор «Консалтингової компанії А-95» Сергій Куюн стверджує, що у березні Україна буде повністю забезпечена пальним, але у квітні ситуація може бути непростою.