Мобілізація в Україні: що зміниться найближчим часом





19 березня у деяких Telegram-каналах з’явились повідомлення про те, що у владних кабінетах обговорюються конкретні зміни, які можуть незабаром внести у процес мобілізації. Вони стосуються тих українців, які мають бронювання та тих, хто вчинив СЗЧ.



Поінформоване джерело у Верховній Раді підтвердило в коментарі для



«Щодо СЗЧ: обговорюються та можуть бути запроваджені більш жорсткі механізми. Крім того, у відкритих джерелах повідомляється про приблизно 1 мільйон чоловіків, які вчасно не оновили свої дані. По відношенню до них заплановані нові заходи. Буде встановлено їхнє місцезнаходження, вони можуть бути в фокусі №1. Міністерством оборони будуть пропонуватися більш чіткі механізми, які будуть сприяти покращенню мобілізації. В цьому, ймовірно, не останню роль зіграє ідентифікаційний код», — каже джерело у парламенті. І додає, що, можливо, знадобляться чергові зміни до законодавства.



Наше джерело у Верховній Раді каже, що найближчим часом може бути проведений аналіз реальної потреби оборонної промисловості у тих, хто є наразі заброньованим.



«Тобто проаналізується те, чи потрібна така кількість бронювань, яка є зараз. Якщо будуть визначені сегменти, які не будуть потребувати такої кількості, то буде скорочення. Це — спроба виявити схеми, які функціонують. Наприклад, коли людина влаштовується на підприємство, отримує бронювання, за тиждень звільняється, а бронювання у неї залишається. Є наміри запровадити більш чіткий механізм контролю, визначити, наскільки певне бронювання є ефективним», — каже наше джерело.



Водночас упродовж останніх днів у Мережі почали з’являтися повідомлення, що, наприклад, у Києві візуально спостерігається збільшення кількості перевірок військово-облікових документів на вулицях та магістралях. Однак у Київському міському ТЦК та СП нібито частіше вручення повісток спростували.

