На Куп’янщині загинув військовий із Волині
Сьогодні, 08:52
Знову сумна звістка надійшла у Володимирську громаду на Волині – на війні загинув старший солдат Михайло Чикирда.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Життя 34-річного військовослужбовця обірвалося 14 березня на Куп’янщині під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, виявивши незламну мужність та відданість своєму народові. Михайло віддав найдорожче - своє життя за нашу свободу, мирне майбутнє та цілісність України.
Про дату і час поховання буде повідомлено згодом.
«Висловлюю щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна шана і пам’ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Життя 34-річного військовослужбовця обірвалося 14 березня на Куп’янщині під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, виявивши незламну мужність та відданість своєму народові. Михайло віддав найдорожче - своє життя за нашу свободу, мирне майбутнє та цілісність України.
Про дату і час поховання буде повідомлено згодом.
«Висловлюю щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна шана і пам’ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
На Куп’янщині загинув військовий із Волині
Сьогодні, 08:52
Кліщі на Волині: як вберегтися та що робити при укусі
Сьогодні, 08:20
Війна на Близькому Сході б’є по гаманцях українців: в НБУ попередили про стрибок цін
Сьогодні, 07:15
Мобілізація в Україні: що зміниться найближчим часом
Сьогодні, 05:17