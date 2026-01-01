На Куп’янщині загинув військовий із Волині

На Куп’янщині загинув військовий із Волині
Знову сумна звістка надійшла у Володимирську громаду на Волині – на війні загинув старший солдат Михайло Чикирда.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Життя 34-річного військовослужбовця обірвалося 14 березня на Куп’янщині під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, виявивши незламну мужність та відданість своєму народові. Михайло віддав найдорожче - своє життя за нашу свободу, мирне майбутнє та цілісність України.

Про дату і час поховання буде повідомлено згодом.

«Висловлюю щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна шана і пам’ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.

Вибір редактора
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
Усі новини на тему "Вибір редактора"
