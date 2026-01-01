На Куп’янщині загинув військовий із Волині

Знову сумна звістка надійшла у Володимирську громаду на Волині – на війні загинув старший солдатПро це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаЖиття 34-річного військовослужбовця обірвалося 14 березня на Куп’янщині під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, виявивши незламну мужність та відданість своєму народові. Михайло віддав найдорожче - своє життя за нашу свободу, мирне майбутнє та цілісність України.Про дату і час поховання буде повідомлено згодом.«Висловлюю щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна шана і пам’ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.