На Донеччині загинув захисник Василь Іванов із Волині

Ворожий дрон на Донеччині забрав життя військовослужбовця Василя Іванова з Горохівської громади на Волині.

Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.

Чорна звістка знову огорнула нашу громаду болем та невимовним смутком. У запеклих боях за волю та незалежність України, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок, загинув житель села Охлопів — Іванов Василь Васильович, 1975 року народження.

Василь Іванов став на захист Батьківщини у перші дні повномасштабного вторгнення — тоді, коли ще лунали перші вибухи, коли страх і невідомість накривали кожне місто і село, коли ніхто до кінця не розумів, що чекає завтра. Але він знав одне: відступати не можна.

Життя відважного воїна обірвалося 18 березня 2026 року. Свій останній бій Василь прийняв під час ворожого обстрілу — його життя забрало влучання ворожого FPV-дрона.

Про час зустрічі траурного кортежу «На щиті» та чин поховання буде повідомлено додатково.

«Схиляємо голови перед світлою пам'яттю Героя. Вічна слава і шана захиснику України!» - зазначили у мерії.

