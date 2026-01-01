На Донеччині загинув захисник Василь Іванов із Волині
Сьогодні, 10:07
Ворожий дрон на Донеччині забрав життя військовослужбовця Василя Іванова з Горохівської громади на Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
Чорна звістка знову огорнула нашу громаду болем та невимовним смутком. У запеклих боях за волю та незалежність України, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок, загинув житель села Охлопів — Іванов Василь Васильович, 1975 року народження.
Василь Іванов став на захист Батьківщини у перші дні повномасштабного вторгнення — тоді, коли ще лунали перші вибухи, коли страх і невідомість накривали кожне місто і село, коли ніхто до кінця не розумів, що чекає завтра. Але він знав одне: відступати не можна.
Життя відважного воїна обірвалося 18 березня 2026 року. Свій останній бій Василь прийняв під час ворожого обстрілу — його життя забрало влучання ворожого FPV-дрона.
Про час зустрічі траурного кортежу «На щиті» та чин поховання буде повідомлено додатково.
«Схиляємо голови перед світлою пам'яттю Героя. Вічна слава і шана захиснику України!» - зазначили у мерії.
