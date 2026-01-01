У лікарні зупинилося серце військового з Волині

Городищенська громада на Волині отримала трагічну звістку — під час лікування 19 березня в медичному закладі зупинилося серце солдата Віталія Киричука.

Про це повідомила Городищенська сільрада.

Киричук Віталій Петрович (8 червня 1972 року народження) – житель села Губин Перший.

21 березня відбудеться поховання військовослужбовця.

• Орієнтовно о 11:45 відбудеться виїзд від лікарні міста Горохів.
• О 12:15 — прибуття до села Губин Перший, до фігури Божої Матері.


Піша хода вирушить до батьківського дому, де на подвір’ї буде звершено заупокійну літію.

Після цього траурна процесія вирушить до храму святого Іоана Богослова, де буде звершено чин похорону.

Поховання відбудеться на новому кладовищі в селі Губин Перший.

«Просимо жителів громади гідно зустріти Захисника України та віддати йому останню шану. Від імені всієї Городищенської територіальної громади висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого Захисника. Ми поділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Віталія. Нехай Господь дарує сили пережити цю непоправну втрату. Вічна пам’ять Віталію», - зазначили у сільраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
