На Полтавщині 12-річна дівчинка народила після зґвалтування

У березні на Полтавщині 12-річна мешканка Миргородського району народила доньку від 35-річного чоловіка. Про цей факт лікарі повідомили правоохоронців, які розпочали слідчі дії.Про це повідомив Офіс генпрокурора.Наразі встановлено, що у 2025 році дитина була в гостях у знайомого. Застосовуючи силу, чоловік зґвалтував дівчинку, якій на момент скоєння злочину було лише 11 років. Про те, що сталося, вона не розповідала навіть матері.Чоловікові повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України) та обрано запобіжний захід.«Стосовно дитини скоєно особливо тяжкий злочин, тому прокуратура клопотала про винятковий запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання, і наразі підозрюваний перебуває під вартою», — розповів керівник Миргородської окружної прокуратуриЗа процесуального керівництва ювенальних прокурорів Миргородської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.