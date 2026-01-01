Хто виграв автомобіль Ford за донат на порятунок Матвія Колядюка. ФОТО

Матвія Колядюка. В дитини – рідкісна генетична хвороба мʼязова дистрофія Дюшена. Щоб зібрати якомога більше коштів, волинські блогери організували короткий збір, де основним призом була автівка Ford Edge. Також до розіграшу додали два Iphone 17.



Виграла автомобіль Наталія Сюйва, з села Гірка Полонка біля Луцька, яка працює в «Луцькводоканалі». Жінка задонатила двічі на коротку банку по 300 гривень і каже, що навіть не очікувала на приз.



«Перш за все, ми хотіли допомогти дитині. Ми навіть не розраховували на призи. Наша родина завжди донатить і на ЗСУ, і дітям, але ніколи нічого не вигравали. І коли Тарас Карвіна гроші збирав на автівки для військових, ми теж скидали. Завжди стараємось допомагати», – розповіла Наталія.



Жінка каже, що за хатньою роботою навіть не слідкувала за ефіром, бо й навіть уявити не могла, що може щось виграти.



«Донька мені скинула посилання на ефір. Я собі дивлюсь краєм ока, айфони розіграли, та й роблю собі далі свою хатню роботу. Хотіла взагалі вимкнути, але на фоні воно собі далі йшло. Думаю, додивлюсь. Тут бачу дзвінок. В мене аж дух перехопило. Адреналін зашкалював», – ділиться емоціями Наталія Сюйва.



Пояснює, що абсолютно нікого з блогерів, які брали участь в організації цієї банки не знає. Бачить багато негативних коментарів і дивується, що люди досі не вірять.



«Особисто нікого з блогерів не знаю. Лише у відео бачила в соціальних мережах. Запевняю усіх і кожного, все чесно і прозоро. Ми всі в шоці від такого дарунка, і доньки, і чоловік, але автівку точно залишимо собі. У мене в квітні день народження і це буде подарунок для мене і моїх донечок», – розповідає Наталія.



Чоловік Наталії каже, що й надалі будуть донатити Матвійку.



«Ми як забирали автомобіль, 10 тисяч готівкою передали на збір Матвійка Олексію, власнику стоматології «Ideale». І до цього донатили і будемо донатити ще. Усіх закликаємо», – розповів чоловік переможниці Наталії.



До слова, наразі волинські блогери організували новий розіграш, де серед призів Aydi Q5, три Iphone 17, 5 генераторів та 500 літрів пального. Взяти участь можна задонативши на банку мами Матвія Колядюка від 100 гривень – ось



