«Ця історія – про нас сто років тому»: режисер-постановник вистави «Леся» особисто запрошує на прем’єру у Луцьку
Сьогодні, 15:00
27 та 29 березня у Волинському драмтеатрі відбудуться прем’єрні покази вистави «Леся», режисером-постановником якої є заслужений артист України Олександр Самусенко.
Він записав щемке відео-запрошення на цю особливу подію, повідомляють на сайті закладу.
"Я – режисер-постановник, який має честь представляти у вашому театрі надпрекрасну історію під назвою "Леся". Ця історія про нас з вами сто років тому, але все, що відбувалось тоді, має зараз місце і в нашому житті.
Історія, яку ми розповідаємо з командою, – це ціле полотно, яке ми виткали з акторської гри і прекрасної драматургії, певного режисерського бачення, автентичної пісні, чудових костюмів і неймовірного вираженого простору.
Вистава – яскрава, вистава – потрібна і ця вистава – саме для вас. Вона викликає певний спектр емоцій: від щемливих страшних речей до якихось смішних недолугих випадків.
Це історія неймовірного кохання. А от чи відбудеться воно чи ні - для цього обов'язково маєте прийти на прем'єру. Я вас особисто запрошую", – трішки привідкрив завісу у відеосюжеті Олександр Самусенко.
Дата показу: 27 березня о 18:00 та 29 березня о 17:00.
Тривалість: 2 години 15 хвилин.
Автор – Марко Кропивницький.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
