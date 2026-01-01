«Ця історія – про нас сто років тому»: режисер-постановник вистави «Леся» особисто запрошує на прем’єру у Луцьку

Олександр Самусенко.



Він записав щемке



"Я – режисер-постановник, який має честь представляти у вашому театрі надпрекрасну історію під назвою "Леся". Ця історія про нас з вами сто років тому, але все, що відбувалось тоді, має зараз місце і в нашому житті.



Історія, яку ми розповідаємо з командою, – це ціле полотно, яке ми виткали з акторської гри і прекрасної драматургії, певного режисерського бачення, автентичної пісні, чудових костюмів і неймовірного вираженого простору.



Вистава – яскрава, вистава – потрібна і ця вистава – саме для вас. Вона викликає певний спектр емоцій: від щемливих страшних речей до якихось смішних недолугих випадків.



Це історія неймовірного кохання. А от чи відбудеться воно чи ні - для цього обов'язково маєте прийти на прем'єру. Я вас особисто запрошую", – трішки привідкрив завісу у відеосюжеті Олександр Самусенко.



Дата показу: 27 березня о 18:00 та 29 березня о 17:00.



Тривалість: 2 години 15 хвилин.



Автор – Марко Кропивницький.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на

