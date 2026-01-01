На Волині злодій проник до будинку і вкрав зі столу гаманець з грошима

На Волині чоловік зухвало пограбував пенсіонера: ратнівські поліцейські затримали фігуранта.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилась 19 березня, в Ковельському районі.

До поліції звернувся ратнівчанин, 1944 року народження.

Він повідомив, що близько 11 години невідома особа зайшла до його будинку, поки чоловік відлучився, та забрала гаманець з грошима, що лежав на столі. Сума збитку – близько 3 тисяч гривень.

Поліцейські негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, щоб знайти фігуранта. І вони увінчались успіхом.

Особу грабіжника встановили – це мешканець сусіднього села, 1987 року народження, який уже раніше мав аналогічні проблеми з законом.

Чоловік, забравши гаманець, витягнув звідти гроші, а сам предмет викинув у смітник: його поліцейські також знайшли і вилучили.

Причетного затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили йому про підозру за ч.4 ст. 186 КК України, санкція якої – позбавлення волі від 7 до 10 років.


Вибір редактора
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вживала нецензурну лайку при дітях: звільнили вчительку-логопединю з Волині
Сьогодні, 16:37
На Волині злодій проник до будинку і вкрав зі столу гаманець з грошима
Сьогодні, 16:05
Ярослава Магучіх забрала золото на чемпіонаті світу з легкої атлетики, Юлія Левченко - срібло
Сьогодні, 15:38
«Ця історія – про нас сто років тому»: режисер-постановник вистави «Леся» особисто запрошує на прем’єру у Луцьку
Сьогодні, 15:00
Новий церемоніал хвилини мовчання у Луцьку: деталі
Сьогодні, 14:42
