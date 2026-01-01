На Волині злодій проник до будинку і вкрав зі столу гаманець з грошима
Сьогодні, 16:05
На Волині чоловік зухвало пограбував пенсіонера: ратнівські поліцейські затримали фігуранта.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 19 березня, в Ковельському районі.
До поліції звернувся ратнівчанин, 1944 року народження.
Він повідомив, що близько 11 години невідома особа зайшла до його будинку, поки чоловік відлучився, та забрала гаманець з грошима, що лежав на столі. Сума збитку – близько 3 тисяч гривень.
Поліцейські негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, щоб знайти фігуранта. І вони увінчались успіхом.
Особу грабіжника встановили – це мешканець сусіднього села, 1987 року народження, який уже раніше мав аналогічні проблеми з законом.
Чоловік, забравши гаманець, витягнув звідти гроші, а сам предмет викинув у смітник: його поліцейські також знайшли і вилучили.
Причетного затримали в порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили йому про підозру за ч.4 ст. 186 КК України, санкція якої – позбавлення волі від 7 до 10 років.
