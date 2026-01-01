Ярослава Магучіх забрала золото на чемпіонаті світу з легкої атлетики, Юлія Левченко - срібло

Дві українки вибороли золоту та срібну медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні. Змагання відбулися в польському місті Торунь.

Про це повідомило «Суспільне Спорт».

У змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок узяли участь дві українки. Ярослава Магучіх з першої спроби подолала висоту 2,01 метра, тому забрала золоту медаль. Юлія Левченко — інша спортсменка, яка пройшла на турнір, — стрибнула на висоті 1,99 метра та здобула срібло. Вона оновила особистий рекорд сезону, який раніше становив 1,96 метра.

Разом із Левченко другі місця посіли Нікола Оліслагерс з Австралії та Ангеліна Топич із Сербії.

Що відомо про чемпіонат світу з легкої атлетики для України?

Україна неодноразово брала участь у чемпіонаті світу та посідала високі позиції. На минулому чемпіонаті світу в приміщенні переможницею стала австралійка Нікола Оліслагерс. Тоді Ярослава Магучіх здобула бронзу.

Водночас у 2025 році Ярослава Магучіх здобула золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні. Він відбувся в нідерландському Апелдорні. У фіналі українка з першої спроби взяла висоту 1,97 метра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Магучіх, золото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8