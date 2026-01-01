Ярослава Магучіх забрала золото на чемпіонаті світу з легкої атлетики, Юлія Левченко - срібло





У змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок узяли участь дві українки. Ярослава Магучіх з першої спроби подолала висоту 2,01 метра, тому забрала золоту медаль. Юлія Левченко — інша спортсменка, яка пройшла на турнір, — стрибнула на висоті 1,99 метра та здобула срібло. Вона оновила особистий рекорд сезону, який раніше становив 1,96 метра.



Разом із Левченко другі місця посіли Нікола Оліслагерс з Австралії та Ангеліна Топич із Сербії.



Що відомо про чемпіонат світу з легкої атлетики для України?



Україна неодноразово брала участь у чемпіонаті світу та посідала високі позиції. На минулому чемпіонаті світу в приміщенні переможницею стала австралійка Нікола Оліслагерс. Тоді Ярослава Магучіх здобула бронзу.



Водночас у 2025 році Ярослава Магучіх здобула золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні. Він відбувся в нідерландському Апелдорні. У фіналі українка з першої спроби взяла висоту 1,97 метра.

