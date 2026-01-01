Новий церемоніал хвилини мовчання у Луцьку: деталі





Про це повідомив у коментарі Олександр Олішевський.



Для сповіщення хвилини мовчання використовуватимуть аудіозапис ритуалу у виконанні Данила Хомутовського з таким текстом:



«Увага! Щодня о 9 годині ранку в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.



Просимо вас зупинитися, відкласти справи і подумки згадати дорогих вам людей — військових і цивільних — які загинули у російсько-українській війні.



Хвилина мовчання — це прояв поваги та вдячності. Вшануймо кожного та кожну! Будьмо гідними наших Захисників і Захисниць! (Звук метроному) Слава Україні!».



Зі слів Олішевського, інформування про хвилину мовчання має запрацювати технічно з наступного тижня. Наразі фахівці вирішують, як встановити систему оповіщення.

О 9:00 у місті через систему оповіщення транслюватимуть спеціальний запис із закликом вшанувати загиблих у війні. Новий церемоніал мають запустити вже з наступного тижня.Про це повідомив у коментарі misto.media заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради

