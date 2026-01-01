Поїхала в  Ковель за  покупками: на Волині зникла безвісти 15-річна дівчина

На Волині поліція розшукує безвісти зниклу неповнолітню.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Ковельського  РУП ГУНП у Волинській  встановлюють місцезнаходження неповнолітньої  Євдокімової Аліни Сергіївни, 29 квітня 2010 року народження,  жительки  села  Радошин, Ковельського району. За словами родичів дівчина 19 березня  поїхала в  Ковель за  покупками та не повернулась. Де перебуває зараз – невідомо.

Може перебувати у Луцькому та Ковельському районах.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу, повідомити за номерами телефонів (03352) 5-32-84, 095-3024445 або 102", - наголошують у поліції.


