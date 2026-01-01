Поїхала в Ковель за покупками: на Волині зникла безвісти 15-річна дівчина
Сьогодні, 14:00
На Волині поліція розшукує безвісти зниклу неповнолітню.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Ковельського РУП ГУНП у Волинській встановлюють місцезнаходження неповнолітньої Євдокімової Аліни Сергіївни, 29 квітня 2010 року народження, жительки села Радошин, Ковельського району. За словами родичів дівчина 19 березня поїхала в Ковель за покупками та не повернулась. Де перебуває зараз – невідомо.
Може перебувати у Луцькому та Ковельському районах.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу, повідомити за номерами телефонів (03352) 5-32-84, 095-3024445 або 102", - наголошують у поліції.
Вибір редактора
Останні новини
Новий церемоніал хвилини мовчання у Луцьку: деталі
Сьогодні, 14:42
Поїхала в Ковель за покупками: на Волині зникла безвісти 15-річна дівчина
Сьогодні, 14:00
На Полтавщині 12-річна дівчинка народила після зґвалтування
Сьогодні, 13:39
Пройшов російський полон: за кордоном трагічно загинув 24-річний прикордонник з Волині Олександр Бичко
Сьогодні, 13:07