Вживала нецензурну лайку при дітях: звільнили вчительку-логопединю з Волині





Про це Віктор Пась 20 березня.



З його слів, вчительку-логопединю звільнили після службового розслідування, їй оголосили догану.



"З 16 березня вона не працює ні в Камінь-Каширському ліцеї № 1, ні в дитячому садочку, де вона також працювала за сумісництвом", — сказав Віктор Пась.



Логопедка на телефонні дзвінки журналістів Суспільного не відповідає. Після конфлікту у школі вона була на лікарняному.



Що про конфлікт у школі кажуть в поліції



Конфлікт трапився на початку березня. За словами очевидців, логопединя висловлювалася образливо на адресу вчительки молодших класів та її чоловіка, який загинув на початку року на війні.



У поліції Суспільному підтвердили, що 4 та 5 березня їх викликали до навчального закладу. Зі слів начальниці сектору дотримання прав людини районного управління поліції Віти Мартинюк, правоохоронці зафіксували подію та склали матеріали за двома статтями.



"Відбувається розслідування за зверненнями учасників конфлікту за фактом побоїв (ч 1 ст. 126 Кримінального кодексу україни) та за дрібне хуліганство (ст. 173 Адміністративного кодексу).

Віта Мартинюк додала, що усі матеріали наразі скеровані до суду.

"Відбувається розслідування за зверненнями учасників конфлікту за фактом побоїв (ч 1 ст. 126 Кримінального кодексу україни) та за дрібне хуліганство (ст. 173 Адміністративного кодексу).Віта Мартинюк додала, що усі матеріали наразі скеровані до суду.

