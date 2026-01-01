У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Дениса Савчука

У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Дениса Савчука
Сьогодні, 20 березня, у Свято-Феодосіївській церкві у Луцьку попрощалися з полеглим в російсько-українській війні військовослужбовцем Савчуком Денисом Сергійовичем (18.03.1986 року народження).

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Денис Савчук загинув 22 січня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Миколаєво-Дар'їно Курської області.

Провести захисника в останню дорогу разом з рідними, друзями, побратимами та громадою прийшов секретар міської ради Юрій Безпятко.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Дениса Савчука

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Дениса Савчука
У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Дениса Савчука


У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Дениса Савчука
