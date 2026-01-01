У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Дениса Савчука

Сьогодні, 20 березня, у Свято-Феодосіївській церкві у Луцьку попрощалися з полеглим в російсько-українській війні військовослужбовцем(18.03.1986 року народження).Про це повідомили у Луцькій міській раді.Денис Савчук загинув 22 січня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Миколаєво-Дар'їно Курської області.Провести захисника в останню дорогу разом з рідними, друзями, побратимами та громадою прийшов секретар міської ради Юрій Безпятко.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.