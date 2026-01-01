У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Дениса Савчука
Сьогодні, 18:10
Сьогодні, 20 березня, у Свято-Феодосіївській церкві у Луцьку попрощалися з полеглим в російсько-українській війні військовослужбовцем Савчуком Денисом Сергійовичем (18.03.1986 року народження).
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Денис Савчук загинув 22 січня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Миколаєво-Дар'їно Курської області.
Провести захисника в останню дорогу разом з рідними, друзями, побратимами та громадою прийшов секретар міської ради Юрій Безпятко.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Дениса Савчука
Сьогодні, 18:10
Ярослава Магучіх забрала золото на чемпіонаті світу з легкої атлетики, Юлія Левченко - срібло
Сьогодні, 15:38