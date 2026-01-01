Колишнього політв’язня Кремля Балуха побили в київському ТЦК. Що відомо?

Володимира Балуха, якого росія незаконно утримувала протягом трьох років, могли побити працівники Шевченківського ТЦК у Києві.



Про це повідомила народна депутатка Софія Федина, пише



Вона зазначила, що Володимир Балух має другу групу інвалідності, бо має металеву пластину у черепі.



«Червінський Роман каже, що вчора о 14 годині громадського діяча затримали співробітники ТЦК з метою недопущення до участі як спостерігача на суді», — каже нардепка.



Крім того, Федина процитувала Володимира Арʼєва — депутата від «Європейської солідарності», який зазначив, що Балуха нібито «били по голові в приміщенні ТЦК, а потім всю ніч тримали в наручниках. Бо його довічна інвалідність оформлена якось не так. Коли він попросив відібраний телефон, отримав побої». Ар’єв також розповів, що наразі Володимира Балуха випустили, проте він перебуває в лікарні.



«Маю надію, що невдовзі Володимир Балух Володимир сам розповість про те, що сталось. Сталося це не випадково — його дуже жорстка критика влади Зеленського стала причиною такої негідної поведінки ТЦК», — cтверджує Ар’єв.



hromadske звернулося до Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У пресслужбі заявили, що офіційну відповідь щодо Володимира Балуха невдовзі опублікують в їхніх соціальних мережах. Наразі військові встановлюють обставини.



Що відомо про Володимира Балуха?



У квітні 2015 року окупаційна влада провела обшуки у помешканні Володимира Балуха в Криму. Він неодноразово демонстрував проукраїнську позицію, зокрема, відмовився від російського паспорта після анексії півострова у 2014 році.



У грудні 2016 року його звинуватили нібито у незаконному зберіганні та носінні вогнепальної зброї та боєприпасів. Після цього його затримали та невдовзі засудили до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму. Лише у вересні 2019 року його звільнили у межах обміну полонених між Україною та рф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

