На Волині пограбували ювелірний магазин

Викрав ювелірні вироби та гроші: волинські поліцейські в лічені години встановили причетного.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилась у Ратному 17 березня. До поліції звернувся власник магазину ювелірних виробів про те, що невідома особа викрала прикраси та грошові кошти шляхом віджиму дверей.

На місці працювали співробітники поліції Ратнівщини, слідчі, управління карного розшуку ГУНП, відділ кримінального аналізу, оперативні служби. Саме завдяки своєчасному проведенню комплексу невідкладних заходів особу, причетну до злочину, оперативно встановили.

Поліцейські промоніторили гігабайти відео з камер спостереження, відпрацювали можливі шляхи відходу, опитали очевидців та провели інші заходи, аби вийти на слід фігуранта.

Весь його рух розклали, фактично, по хвилинах, - і це дало позитивний результат.

З’ясувалось, що причетний – мешканець одного з сіл Ковельського району, родом з Харківщини, який уже раніше мав проблеми з законом, потім пішов служити та нині перебував в СЗЧ.
Саме крадіжками він вирішив промишляти, аби заробляти на життя, однак незаконний промисел наші поліцейські припинили.

19 березня, за силової підтримки кордівців, за місцем мешкання провели обшук, під час якого вилучили гроші та накрадені ювелірні вироби: каблучки, браслети, сережки, підвіски, ланцюжки та інші докази по справі. Вилучено і авто, на якому пересувався фігурант в ніч скоєння злочину.
Зловмисника, 1973 року народження, затримали в порядку ст. 615 КПК України.

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили йому підозру за крадіжку в умовах воєнного стану – ч.4 ст. 185 КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, грабіж, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8