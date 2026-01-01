Вночі - заморозок і мокрий сніг: якою буде погода на Волині 21 березня

Вночі 21 березня місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Надалі переважно без опадів.

Температура повітря вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень - 10-15⁰ тепла, - про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометерології.

Прогноз погоди на 21 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12° тепла.

Область
Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8-13° тепла.

