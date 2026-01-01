За ніч на Волині спіймали кілька п'яних водіїв
Сьогодні, 21:47
Патрульні Волині й надалі фіксують випадки керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції.
Лише за останню нічну зміну інспектори задокументували кілька таких фактів.
Так, у Луцьку, на проспекті Президента Грушевського, патрульні зупинили автомобіль Toyota за порушення ПДР. Огляд у медичному закладі показав — 2,38 проміле алкоголю.
На вулиці Львівській у Луцьку інспектори зупинили водія автомобіля Audi. Перевірка за допомогою приладу Драгер зафіксувала — 2,13 проміле.
У Ковелі патрульні зупинили автомобіль Volkswagen за порушення ПДР. Водій мав ознаки сп’яніння, від огляду на місці відмовився, однак пройшов його в медичному закладі. Результат — 1,34 проміле.
У всіх випадках патрульні відсторонили водіїв від керування та склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
Нагадуємо: керування у стані сп’яніння — це серйозна загроза життю та здоров’ю. Не ризикуйте — обирайте відповідальність.
