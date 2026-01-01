Воїн з Волині супроводжував президента на передову

Військовослужбовець зі села Раків-Ліс, що на Волині, супроводжував президента Українина передову.Про це повідомляє районна газета "Полісся".6 березня під час поїздки на східний напрямок фронту Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем Збройних сил Українивідвідали позиції українських військових, зокрема й підрозділ 100-ї окремої механізованої бригади. Серед тих, хто забезпечував пересування делегації у прифронтовій зоні, був і наш земляк - головний сержант механізованого взводуСаме він кермував броньованим автомобілем «Гюрза», яким супроводжували цей високоповажний візит. Як зазначив командир Камінь-Каширського батальйону, такі поїздки на передову завжди пов’язані з підвищеними ризиками.«Та техніка, що використовується для них потребує не лише витривалості, а й бездоганної майстерності водія. Якраз саме Сергій із когорти тих бійців, які вміло й професійно вправляються за кермом тактичного бронеавтомобіля», -- зауважив командир.У лавах «сотки» волинянин відстоює незалежність держави із перших днів повномасштабної війни, тож за час служби відзначився своїми бойовими здобутками, а саме низкою нагород, як от «Золотий хрест» -- нагорода Головнокомандувача ЗСУ (28 грудня 2023 року) за видатні подвиги і проявлену мужність в бою. Удостоєний нагрудного знака «Відзнака командира батальйону» (25 лютого 2024 року). За особливі заслуги перед країною та героїзм Сергій Муц отримав почесну нагороду «Залізний хрест» -- відзнака Міністра оборони України (15 жовтня 2024 року). Відчайдушний боєць визначний, зокрема і тим, що неодноразово виводив із оточення побратимів, десятками вивозив поранених з поля битви. Пішки, долаючи критичні ділянки фронту, після шквальної атаки ворога у Торецьку, він дістався до своїх позицій, не зважаючи на небезпеку.Наш земляк не упустив нагоди зробити фронтове селфі із Володимиром Зеленським. Пам’ятний кадр став для нього ще одним спогадом про день, коли довелося вести «Гюрзу» дорогою фронту поруч із Верховним Головнокомандувачем.