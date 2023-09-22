На Волині у ДТП травмувався 16-річний мотоцикліст
Сьогодні, 14:15
Поліцейські встановлюють обставини двох дорожньо-транспортних пригод, що трапилися у Ковельському районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, близько 9 ранку, поблизу села Положево зіткнулися автомобіль Volkswagen та мопед Yamaha. За кермом легковика був 48-річний мешканець Львівської області, двоколісним керував 55-річний шаччанин, він травмувався. Чоловіка госпіталізували до лікарні.
Близько 23 години, цього ж дня, у селі Смідин 16-річний водій мотоцикла Musstang через пошкоджене колесо транспортного засобу не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину. Нині хлопець перебуває у реанімації.
На місцях аварій працювали слідчі поліції. За обома фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудових розслідувань буде зʼясовано усі обставини ДТП.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, близько 9 ранку, поблизу села Положево зіткнулися автомобіль Volkswagen та мопед Yamaha. За кермом легковика був 48-річний мешканець Львівської області, двоколісним керував 55-річний шаччанин, він травмувався. Чоловіка госпіталізували до лікарні.
Близько 23 години, цього ж дня, у селі Смідин 16-річний водій мотоцикла Musstang через пошкоджене колесо транспортного засобу не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину. Нині хлопець перебуває у реанімації.
На місцях аварій працювали слідчі поліції. За обома фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудових розслідувань буде зʼясовано усі обставини ДТП.
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